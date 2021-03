Può capitare nella vita di avere delle infezioni che risultano fastidiose e antiestetiche, tra le più comuni abbiamo l’herpes labiale. L’herpes può colpire il labbro, il naso ed anche l’interno della bocca sono delle fastidiose bolle che una volta apparse sembrano non guarire rapidamente.

L’herpes in alcuni casi può anche colpire le zone genitali ma questa infiammazione ha origine diversa rispetto quella labiale.

C’è da dire che quasi tutti noi ospitiamo il virus in stato latente ed alcuni di noi risultiamo essere anche asintomatici. In determinati periodi quando il nostro sistema immunitario è particolarmente basso o ci sentiamo stressati e stanchi il virus si riattiva.

Molti di noi vivono stati di dolore e disagio e ricerchiamo soluzioni sia in commercio ma anche grazie all’utilizzo di rimedi naturali.

Con questi rimedi semplici e naturali ci vuole poco tempo per eliminare il fastidioso herpes labiale.

Bicarbonato contro l’herpes

Il bicarbonato di sodio è uno degli ingredienti che più utilizziamo quando abbiamo bisogno di dare sollievo al nostro corpo utilizzando il metodo naturale.

Utilizzato anche in caso di afte o mal di denti esso è indicato anche in caso di herpes labiale.

Basterà avere un po’ di bicarbonato con qualche goccia di limone applichiamo il composto sull’area interessata cosi da provare sollievo immediato.

Esso è anche indicato per accelerare la guarigione dell’herpes.

Aceto di vino e succo di limone

Sia l’aceto di vino che il succo di limone sono un toccasana per la cura dell’herpes labiale.

Grazie alle proprietà antisettiche essi risultano un cicatrizzante naturale che accelera la guarigione di questo fastidioso inestetismo.

Il consiglio è quello di utilizzare un fazzoletto oppure un batuffolo di cotone senza strofinare ma tamponando la parte interessata.

Altri accorgimenti utili per far guarire in fretta il nostro labbro sono una corretta alimentazione. Meglio se preferiamo un’alimentazione ricca di legumi e soprattutto meglio se evitiamo le bevande alcoliche e gasate che tendono a peggiore le infiammazione presenti.

Si consiglia, comunque, di consultare il medico, in caso di persistenza o peggioramento dell'herpes.