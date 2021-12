Soprattutto dopo l’avvento del Covid 19 si è quasi raddoppiato il numero di italiani che ospitano in casa un amico a 4 zampe. Tra le tante affettuosità e la gioia che cane e gatto portano, ci sono, però, anche degli aspetti negativi. Tra quelli peggiori, abbiamo, sicuramente, il tanfo che la loro presenza comporta.

Per dare, dunque, una risposta ad un’esigenza davvero primaria di quanti posseggono un cane o un gatto, qui forniremo dei validi consigli. Sicché, con questi rimedi, davvero efficaci e naturali, elimineremo dalla nostra casa, il cattivo odore del cane e del gatto. Talvolta, esso è provocato anche dalla pipì che gli capita di fare a causa di uno spavento.

Ebbene, iniziamo col preparare un detersivo naturale a base di acqua calda e un bicchiere di aceto di mele. Poi, aggiungeremo un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Quindi, utilizziamo questa soluzione sulla zona sporca o, comunque, su tutto il pavimento di casa. Essa, inoltre, può essere utilizzata su tutte le altre superfici domestiche, essendo un ottimo igienizzante.

Qualcuno, però, non gradisce tanto l’odore di aceto, quindi, potrà temperarlo aggiungendo dell’essenza di limone. Naturalmente, per non sentire il tanfo del gatto e del cane, dovremo preoccuparci anche delle loro lettiere. Esse, infatti, sono ricettacolo di cattivi odori. Quindi, procederemo in questo modo: nella sabbia della lettiera, aggiungeremo 2 cucchiai di bicarbonato, che servono ad assorbire meglio il cattivo odore. Lo possiamo utilizzare anche per contrastare le puzze che si formano sui tessuti e sui mobili.

In tal caso, cospargeremo i 2 cucchiai sulla zona da trattare, poi aspettiamo qualche minuto e infine passiamo l’aspirapolvere. Poi, altra regola essenziale è quella di disinfettare, almeno 2 volte al mese, gli oggetti che utilizza il nostro animale. Si pensi alle ciotole e ai giochi che utilizza, da pulire per contrastare i cattivi odori e la formazione di germi e batteri.

Altri rimedi efficaci

Il cattivo odore degli animali domestici può dipendere anche da una scorretta alimentazione. Sì, perché essi dovrebbero cibarsi di prodotti specifici per animali e non già del cibo degli umani. Il tutto, per prevenire problemi di alito e gengive, odore sgradevole del pelo e altri inconvenienti. Infine, dovremo procedere ad una pulizia settimanale del cane e del gatto. Essi, poi, vanno anche spazzolati, per eliminare il pelo in eccesso.

