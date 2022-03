La primavera non è così distante. Ora che marzo è iniziato, la nuova stagione si fa sempre più vicina. E sappiamo quanto il risveglio del nostro organismo possa essere problematico per tanti, dopo i mesi invernali di inattività.

Del resto, questa stagione è il simbolo della rinascita e non solo in natura. Anche il nostro corpo ha bisogno di rigenerarsi, di ripartire, di riprendere la corsa. Con questi preziosi consigli potremo depurare il nostro organismo per non farci trovare impreparati all’appuntamento simbolico del 21 marzo.

Il nostro fegato va supportato per smaltire le tossine

Ad esempio, dovremmo, in queste giornate, mangiare insalata. Meglio all’inizio del pasto e con foglie verdi e scure. Come il cavolo nero, magari da mischiare con la misticanza. Questo per sfruttare le preziose sostanze che vengono in aiuto del fegato nell’eliminare le tossine.

Dalla nostra tavola, non dovrebbero mancare le centrifughe che possono aiutarci a riequilibrare il nostro corpo, mettendolo nelle condizioni di ripartire. Sempre il cavolo nero potrebbe essere sfruttato in questa situazione, associato a sedano, zenzero e limone. Non solo è utile per una fase detox, ma anche per prevenire i disturbi alla gola.

Del resto, l’alimentazione è preziosa, in questo cambio di stagione, anche per la pelle. Frutta e verdura potrebbero essere nostre alleate, magari da assumere sotto forma di frullati. Fondamentale è bere tanto, anche due litri al giorno di acqua, mentre sarebbe meglio evitare le bevande gasate e i cibi troppo salati. Al massimo, al posto del sale, potremmo sfruttare le spezie.

Con questi preziosi consigli potremo depurare il nostro organismo e preparare anche la pelle per l’arrivo della primavera

Per la nostra pelle, invece, potremo partire con un’esfoliazione. In modo, così, da eliminare le cellule morte, consentendo alla nostra epidermide di rinnovarsi. Fatto questo, il passo successivo è idratarla. Una maschera potrebbe fare al caso nostro. Ad esempio, utilizzando yogurt bianco e foglie di menta tritate. In pratica, dovremo mischiare insieme questi due ingredienti e applicare sul viso. Teniamo la maschera per dieci minuti e poi laviamo, con cura, con acqua tiepida. A questo punto, passiamo dell’acqua fredda per favorire la chiusura dei pori.

In alternativa, potremmo fare una maschera, sempre con lo yogurt, ma sfruttando 20 grammi di fragole e delle foglioline di tè verde. Mettiamo tutto in un mixer e poi applichiamo, per dieci minuti, sul nostro volto. Ideale poi è passare un latte detergente. Si tratta di una maschera anti-aging, ma adatta anche per pelle secca. Non trascuriamo le unghie perché anche loro meritano di arrivare in forma e sane alla primavera. Dovremo eliminare le macchie invernali e, per farlo, basterà passare del succo di limone e un poco di aceto, risciacquando con acqua tiepida. Riprendiamo anche a muoverci. È il momento di tornare a correre.