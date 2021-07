L’estate porta sicuramente una ventata di serenità per tutti coloro che riescono a godersi delle tranquille giornate in riva al mare. In questo periodo iniziano, però, anche i guai per i proprietari di casa con giardino, che si ritrovano spesso con un manto erboso secco.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo abbiamo deciso di presentare ai nostri Lettori alcuni consigli per risolvere il problema. Infatti, con questi pochi trucchi è possibile avere un prato verde anche durante l’estate. Scopriamo subito cosa fare.

Come combattere il caldo dell’estate con questi pochi consigli alla portata di tutti

L’estate porta con sé i peggiori nemici del nostro giardino. Parliamo delle alte temperature, di lunghi periodi di basse precipitazioni e di livelli di umidità elevati. Per questo motivo per avere un prato verde da potersi godere in tranquillità anche durante l’estate è necessario seguire almeno due piccole accortezze che possono realmente fare la differenza.

La prima è quella di non tagliare l’erba troppo frequentemente. Meglio procedere al taglio dell’erba del prato ogni due settimane circa, mantenendo l’altezza della stessa a non meno di 4-5 centimetri. Inoltre, è consigliato evitare di tagliare il prato durante le ore più calde della giornata, e invece aspettare le ore più fresche della sera.

Con questi pochi trucchi è possibile avere un prato verde anche durante l’estate

Il secondo consiglio da seguire riguarda poi l’irrigazione del prato durante l’estate. Infatti, non è sempre semplice capire di quanta acqua ha bisogno il nostro prato, e soprattutto a che intervalli di tempo.

Per prima cosa è importante non innaffiare il prato troppo spesso, in quanto tale abitudine porta l’erba a non sviluppare delle radici forti e profonde. Meglio, quindi, innaffiare il prato ogni 3-5 giorni, preferibilmente di prima mattina in maniera da evitare l’insorgere di malattie fungine.

Per quanto riguarda invece la quantità di acqua necessaria, questa si assesta intorno ai 5 litri al giorno per metro quadrato. Per misurare correttamente quanta acqua stiamo dando alle piante tramite un sistema di irrigazione basterà installare nel giardino un pluviometro, dispositivo facilmente ordinabile su Amazon.

