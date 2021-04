Non c’è niente di meglio che bersi la propria bibita preferita dalla bottiglia in una calda giornata di primavera o d’estate, in cortile o in un prato. Ma non c’è niente di peggio che accorgersi di non avere a portata di mano un apribottiglie.

Ma non tutto è perduto. Con questi pochi semplici metodi potremo aprire in modo facile e veloce qualsiasi bottiglia in ogni circostanza e in quasi ogni ambiente.

Parliamo delle bottiglie con il tappo a corona, vale a dire la maggior parte delle birre e delle bibite analcoliche in commercio.

Il metodo più popolare, per chi fuma, è usare l’accendino. Puntando la sua base contro uno dei denti del tappo e facendo leva con un dito, aprire una bottiglia è sempre stato più facile di quanto non sembrasse. Il trucco sta nell’usare la nocca dell’indice come fulcro quando si spinge.

Ma non è l’unico modo. Si può ottenere lo stesso risultato puntando un cucchiaio nella stessa area, o anche la punta di un paio di forbici, e ripetendo l’operazione. Il tappo salterà in un baleno.

Un altro vecchio classico consiste nell’appoggiare il tappo a uno spigolo metallico solido e stabile, e dare un colpo secco verso il basso tenendo con decisione la bottiglia. E’ fondamentale avere una presa salda, o rischieremo di fare un disastro a terra e magari farci anche male con i vetri rotti.

Anche i distributori automatici possono essere una risorsa. La bocca da cui viene dato il resto è abbastanza solida da fare da cavatappi naturale, se ci si incastra un tappo a corona.

Qualsiasi cosa può diventare una soluzione

Quasi ogni oggetto casalingo ha il potenziale per poter diventare adatto ad aprire una bottiglia. Un esempio classico sono le fibbie delle cinture. Ma anche tronchesine, apriscatole, pelapatate, il lato in rilievo di un termosifone, la pinza per rimuovere punti e graffette: con un po’ di fantasia ovunque si può trovare una soluzione.