Il parquet in legno è un pavimento elegante e bello da vedere, ma ha bisogno di continua manutenzione. Inoltre, col passare degli anni il continuo calpestio finisce per fargli perdere il suo originario splendore. Un’altra criticità è costituita dalla scelta dei prodotti che si usano per pulirlo. Qualora si rivelassero troppo aggressivi, infatti, potrebbero danneggiarlo irreversibilmente. Ad esempio, è fortemente sconsigliato utilizzare la candeggina o prodotti alcolici, o strumenti come il bastone dentato, che potrebbe accidentalmente sguazzare. Ancora, meglio non usare il vaporetto per togliere eventuali macchie. Da evitare anche di pulirlo utilizzando molta acqua e aspettando che si asciughi. Il legno tende ad assorbire e intrappolare l’acqua e, quindi, a danneggiarsi col tempo. Con pochi ingredienti è però possibile preparare in casa un detergente con il quale pulire e lucidare il parquet. Vediamo quali e come.

Con questi pochi ingredienti naturali il parquet in legno sarà lucido e pulito come se fosse nuovo

Gli ingredienti in questione sono tre cucchiai di cera d’api purissima in perle, reperibile in erboristeria, un litro di birra e un cucchiaino di zucchero. Prima di tutto, far bollire la birra in pentola assieme alla cera e allo zucchero. Attendere che la cera sia completamente sciolta e far raffreddare l’infuso in una ciotola, fin quando non raggiungerà la temperatura ambiente. Intanto, spazzare il parquet o pulirlo con l’aiuto dell’aspirapolvere. Quindi, prendere un panno che non lasci pelucchi e intingerlo nel detergente ecologico, per poi stenderlo uniformemente lungo la superficie da pulire. Lasciar asciugare il detergente. Infine, quando il parquet sarà asciutto, ripassarlo con un panno di lana asciutto in modo da dargli maggiore lucentezza.

Questo metodo è particolarmente consigliato quando i parquet sono consumati. In alternativa, qualora l’usura sia lieve, si può ricorrere all’olio di oliva, utile a renderlo più brillante e a nascondere qualche graffio. Dopo aver spazzato accuratamente il parquet, procedere versando qualche goccia di olio su un panno morbido. Usarlo per trattare le parti danneggiate, insistendo fino a completo assorbimento del prodotto.

