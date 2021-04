Ormai è già maggio, si avvicina la bella stagione, le giornate si fanno belle luminose e calde e sale la voglia di viaggi. E anche se è ancora complicato spostarsi, vale la pena cominciare a pensare a come organizzarsi, soprattutto se con il caldo la situazione dei contagi dovesse migliorare.

Meglio allora ripassare le regole base dello spostarsi sicuri e tranquilli ed evitare brutte sorprese. Con questi pochi e semplici consigli potremo viaggiare evitando problemi e rischi

Con questi pochi e semplici consigli potremo viaggiare evitando problemi e rischi

Per prima cosa portiamo sempre con noi le medicine di cui abbiamo bisogno. Non parliamo soltanto dei medicinali quotidiani o settimanali per chi soffre di malattie croniche. Per ogni evenienza, sempre meglio avere a portata (per esempio nel bagaglio a mano) i rimedi per i fastidi più comuni. Mal di testa, nausea, febbre o dolori intestinali sono problemi che possono capitare in qualsiasi momento e in qualsiasi posto.

Un’altra norma di buon senso è occuparsi con criterio di dove dormiremo. In particolare, per stare sicuri, è sempre meglio privilegiare alloggi con cancellazione gratuita. In questo modo, per qualsiasi emergenza, saremo tranquilli di poter disdire anche all’ultimo senza costi.

Per quanto riguarda il bagaglio, è meglio tenere vicino a sé sempre qualsiasi borsa o zaino contenga gli oggetti di valore. Meglio ancora se oltre che sotto lo sguardo, è possibile anche tenerli a portata di contatto.

Proprio per non essere colti impreparati in caso di furti, è una buona idea fare copie e digitalizzare quanti più documenti possibile. Una fotocopia dei documenti d’identità, una scansione, una foto con il cellulare: ogni minima precauzione in più oggi è un problema in meno da risolvere domani.

Infine non dimentichiamo mai di informarci a fondo sulle condizioni di viaggio, sullo stato del paese visitato, sul tragitto (che è bene condividere con almeno una persona cara). E per stare più tranquilli stipuliamo un’assicurazione di viaggio, che coprirà eventuali spese di bagagli, danni, furti o costi medici.