La nostra casa ha bisogno di un rinnovamento? Gli arredi e i mobili che abbiamo non ci soddisfano più? Allo stesso tempo non vogliamo spendere una fortuna per nuovi acquisti? Noi di Proiezioni di Borsa abbiamo la soluzione: con questi oggetti che tutti abbiamo in casa realizzeremo delle mensole straordinarie e ridaremo vita alle nostre stanze.

Bancali, vecchie porte e tubi di ferro

Scendiamo in cantina alla ricerca di oggetti che avremmo buttato nella spazzatura ma che invece possiamo riutilizzare. Chi trova tubi di ferro può tranquillamente ridipingerli e fissarli al muro con dei ganci resistenti. Si ritroverà con una parete in stile industrial tutta nuova.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Se abbiamo a disposizione dei bancali in legno siamo estremamente fortunati. Possiamo tagliarli e assemblarli come più ci piace e creare delle mensole vintage e a costo zero.

Con una vecchia porta, infine, possiamo realizzare una vera e propria libreria. Sarà sufficiente ancorarla alla parete, fissare due o tre assi di legno a varie altezze e il gioco è fatto.

Con questi oggetti che tutti abbiamo in casa realizzeremo delle mensole straordinarie e ridaremo vita alle nostre stanze cassetti, libri e pezzi di legno

Per i più fantasiosi ci sono moltissime altre opzioni. La prima è quella di prendere un cassetto di un vecchio mobile e trasformarlo in una mensola. Dipingiamolo o copriamolo con della carta colorata, giriamolo e fissiamolo al muro.

Si possono realizzare mensole fantastiche anche con i libri. Basta fissare due ganci resistenti al muro e iniziare ad appoggiare i volumi più grandi. Diventeranno la coloratissima base per il nostro ripiano.

Chi ama lo stile rurale ha un’altra possibilità di gran classe: quella di prendere dei pezzi di legno e modellarli per creare le mensole. Scegliamo la dimensione del ripiano, lavoriamo il legno e con gli scarti realizziamo i supporti. Agganciamoli al muro e avremo una mensola davvero unica.

Se “con questi oggetti che tutti abbiamo in casa realizzeremo delle mensole straordinarie e ridaremo vita alle nostre stanze” è stato utile e vogliamo cambiare le nostre vecchie pareti consigliamo anche “finalmente svelato il rimedio infallibile per rimuovere la carta da parati senza rovinare le pareti”.