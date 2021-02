Internet è pieno di ottimi consigli per la cucina ed in particolare vi si trovano delle deliziose ricette. Anche lo staff di ProiezionidiBorsa spesso ne consiglia di molto originali, invitando tutti i lettori a provarle.

Però, in mezzo a tutto questo abbondare di ricette, sorge un problema: come conservarle? Qui non stiamo parlando di un libro, in cui basta mettere un segnalibro e si trova la ricetta che si vuole. In questo caso ci sono migliaia di pagine internet, e noi dobbiamo ricordarci dove abbiamo scoperto qualche buonissimo piatto. Delle soluzioni ci sono: con questi metodi sapremo sempre dove sono le ricette trovate in rete.

Il metodo digitale

Per chi è più pratico di internet, può usare un metodo molto rapido: aggiungere ai preferiti le pagine con le ricette. Facendolo, le nostre ricette preferite appariranno nella barra in alto del browser. Su Google Chrome, ad esempio, basterà fare click con il destro sulla barra in alto, e selezionare “aggiungi ai preferiti”. Volendo, si possono aggiungere anche delle cartelle, tramite le quali dividere le ricette. Avremo ad esempio la cartella “Primi”, la cartella “Dolci”, e così via.

Per chi, invece, è meno tecnologico, esiste una facile soluzione manuale.

Il buon vecchio libro di ricette

Quasi tutti noi preferiamo la carta stampata a quella digitale. E allora, vediamo di conciliare la ricchezza di ricette di internet con la comodità dei libri. Quando ci troviamo sulla pagina che ci interessa, clicchiamo con il tasto destro in qualunque punto, e stampiamo la ricetta. O se non abbiamo la stampante a casa, salviamola come PDF su una chiavetta e portiamola in un centro stampa. Poi prendiamo un quaderno ad anelli, e conserviamo le nostre ricette lì. In tal modo avremo il nostro comodissimo libro di ricette, pronto per essere usato ogni volta che vogliamo provare di nuovo un piatto che ci piace tanto.

Vedremo che con questi metodi sapremo sempre dove sono le ricette trovate in rete: uno digitale ed uno fisico. Ciascuno può scegliere quello che preferisce, e non resterà mai senza idee per la cucina.