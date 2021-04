Avere una casa impeccabile pulita e ordinata è il desiderio di tutti. Trasmette sensazioni piacevoli, rilassanti e di grande soddisfazione.

Anche se fare le pulizie non è esaltante, ma è di certo importante e fondamentale.

Lavare ed igienizzare casa velocemente non è proprio facile ma esistono alcuni trucchetti che semplificano di gran lunga il lavoro. È possibile raggiungere gli obiettivi prefissati in tempi brevi riuscendo ad avere in questo modo una casa sempre splendente e profumata.

Per questo è fondamentale conoscere i prodotti giusti sempre disponibili da utilizzare all’occorrenza.

Con questi ingredienti e alcuni trucchi pulire i mobili di casa non è mai stato così facile ma per non fare errori è fondamentale conoscere i prodotti giusti

In ogni casa sono presenti mobili di legno più o meno pregiati, in cucina, nelle camere da letto e in salotto.

È necessario dunque prendersene cura nel modo giusto. Il legno ha bisogno di accortezza per evitate che perda la sua lucidità e brillantezza.

La polvere accumulata sui mobili se non viene rimossa periodicamente opacizzerà il legno facendolo invecchiare precocemente.

Per far tornare i mobili nuovi e mantenerli tali nel tempo è molto semplice, bastano piccoli accorgimenti utilizzando anche prodotti naturali a costo zero.

È buona norma spolverare i mobili con panni in microfibra o di lana effettuando una pulizia preliminare per eliminare tutte le tracce di sporco più superficiale.

Spray quotidiano

300 ml acqua distillata;

1/2 cucchiaio di detersivo per piatti;

Versare gli ingredienti in uno spruzzino, vaporizzare sul panno e passare sulla superficie da pulire.

Spray superfici delicate

250 ml di acqua distillata;

50 ml di aceto bianco.

Versare gli ingredienti in uno spruzzino, vaporizzare su di un panno bianco e pulire le superfici.

Miscela particolarmente adatta per superfici delicate ma sporche o annerite.

Soluzione brillantante

30 ml di acqua;

30 ml di olio di mandorle.

Versare gli ingredienti in un contenitore, inumidire un panno di cotone e passarlo sui mobili.

Soluzione davvero efficace per eliminare graffi e striature, ridona lucentezza ai mobili.

Spray effetto cera

6 cucchiai di olio evo;

5 cucchiai di succo di limone;

5 cucchiai di olio essenziale al limone (facoltativo).

Inserire gli ingredienti in uno spruzzino, agitare bene, spruzzare sul panno e procedere alla pulizia dei mobili, avendo cura di stenderlo bene ovunque. Ripassare poi con un panno pulito ed asciutto tutte le superfici che risulteranno poi lucide e nutrite.

Patata per i legni laccati

Sbucciare una patata, tagliarla a metà e ripassarla sulle superfici da pulire, asciugare con un panno in microfibra. I mobili risulteranno privi di polvere e lucidi.

Usando questi prodotti per pulire i mobili il risultato dovrebbe essere davvero soddisfacente.