Chi ama gli animali domestici e chi ne possiede almeno uno sa che insegnare le basi di una serena convivenza non è sempre facile. Questo dipende dal carattere del cane o del gatto ma anche dal metodo che decidiamo di adottare.

La regola “non si smette mai di imparare” vale non solo per noi esseri umani ma anche per gli animali. Anzi spesso il cane e il gatto apprendono in età adulta o dopo aver compiuto il primo anno d’età. Anche il carattere della razza la dice lunga.

C’è la razza più ubbidiente che senza troppi sforzi apprenderà subito i nostri insegnamenti. C’è la razza più complicata da educare poiché un po’ testarda, e c’è la razza più vivace che prenderà tutto per gioco.

Insomma, con gli animali domestici non ci si annoia mai. Ciò nonostante, con questi ingegnosi trucchetti il nostro cane e il nostro gatto impareranno a non fare i dispetti per convivere serenamente e divertirci insieme.

Il gatto sale sul tavolo mentre si mangia: cosa fare?

I gatti hanno l’abitudine di salire proprio dappertutto. La loro curiosità è talmente forte che non resistono nell’infilarsi e nel salire su mobili impensabili. Uno di questi è il tavolo, specialmente durante i pasti. Sentendo l’odore delle pietanze ed essendo golosi, salgono proprio mentre stiamo mangiando. Cosa fare? Un semplice e infallibile trucchetto è quello di posizionare la carta stagnola sul tavolo. Infatti, la maggior parte dei gatti non tollera né il rumore né la sensazione dell’alluminio.

Il cane ci mangia le ciabatte o le scarpe: cosa fare?

Quasi tutti i cani amano sgranocchiare qualsiasi cosa trovino per casa e le vittime preferite sono le ciabatte o le scarpe. Come possiamo essere sicuri che quando non siamo in casa questo non accada?

Molto semplice. Il trucchetto che proponiamo è quello di tagliare la sua palla preferita e riempirla dei biscotti per cani. Giocherà con la palla per cercare di recuperare i biscotti, lasciando stare le scarpe e le ciabatte. Ecco come, con questi ingegnosi trucchetti, il nostro cane e il nostro gatto impareranno a non fare i dispetti per convivere serenamente e divertirci insieme.

Approfondimento

Se il nostro cane si gratta spesso non è detto che siano pulci ma può essere un problema più serio.