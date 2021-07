Le erbe aromatiche, apprezzate tutto l’anno, in estate sono protagoniste di infusi caldi e freddi che sono salutari e molto digestivi, perfetti per chi solitamente affronta un dopocena “pesante”. Ecco come prepararle con l’aiuto degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Menta piperita e acquatica alla ribalta

La menta, ingrediente base di innumerevoli prodotti per il corpo, è la vera protagonista dell’infuso estivo da sorseggiare durante la giornata e soprattutto dopo i pasti. Il suo effetto corroborante è sfruttato persino nei chewing gum, aiuta ad abbattere il caldo. La menta è una pianta erbacea molto aromatica che cresce spontanea e si riproduce in diverse forme e circa 600 varietà.

La menta acquatica dalla nota vivace, quasi pungente, è quella che si usa per fabbricare molti profumi estivi ma è anche la protagonista indiscussa del mojito, il cocktail preferito dal Premio Nobel per la letteratura Ernest Hemingway. La varietà più comune è la menta piperita, scoperta alla fine del 1600 da un botanico inglese, John Ray. Ricchissima di mentolo, è fonte di vitamina C, flavonoidi e tannini.

Le tisane fredde per l’estate sono un brivido di piacere

Con questi infusi detox caldi e freddi la digestione è assicurata. La menta, che Ippocrate considerava afrodisiaca e le spose romane intrecciavano nelle corone nuziali, è un ottimo digestivo.

Possiamo aggiungere qualche foglia fresca a una tazza di camomilla. Si può offrirla in essenza pura, sopra una zolletta di zucchero di canna o cucchiaino di miele, per conciliare il sonno. E non dimentichiamo di versarne una goccia anche sul nostro cuscino per tenere lontane le zanzare.

Per le tisane calde dobbiamo unire menta e malva oppure mente e finocchio, cumino, equiseto. Nelle tisane fredde dobbiamo abbinare alla menta il lemongrass e qualche pezzetto di mango fresco.

La novità dell’estate, però, sono le acque minerali aromatizzate. Mettiamo la nostra acqua frizzante preferita con fette di limone di Sorrento, zenzero e un ricciolo di cetriolo in una brocca e lasciamo in infusione in frigo per tutta la notte.

Travasiamola ora in una bottiglia da portare con noi in spiaggia. Questa bevanda risulterà più piacevole di molte bibite zuccherate.