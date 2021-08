Il divario è sempre aperto, capelli lunghi o corti? Certo, la comodità dei capelli corti, soprattutto in estate, è imbattibile: shampoo e asciugatura veloce, acconciature semplici, zero nodi sulle lunghezze. Ed ecco che ci ritroviamo senza neanche rifletterci troppo seduti in un saloon di parrucchieri e “zac”, il danno è fatto.

Negli ultimi due anni è letteralmente spopolata la moda dei carrè corti. Non a caso, moltissimi hanno approfittato della moda del momento per cambiare look e dare un taglio alle vecchie acconciature. Ma il fascino dei capelli lunghi e di una chioma folta e sana è innegabile e non passa mai di moda.

Puntualmente poi in TV passa sempre quella pubblicità di shampoo in cui le modelle sfoggiano i loro lunghi capelli brillanti…ed ecco subito che ci si pente di quel taglio che fino ad un attimo fa sembrava alla moda e adesso invece è un rimorso.

Ogni anno la moda cambia e trascina con sé anche le acconciature per capelli. Tuttavia è davvero complicato trovare un taglio che stia proprio a tutti e che sia anche all’ultimo grido.

Se invece l’unica cosa che vogliamo è dimenticare le forbici e tornare ad avere una chioma lunghissima, salutiamo i carré della nostra amata Raffaella Carrà. Scopriamo insieme come con questi incredibili trucchi naturali avremo una crescita più veloce dei capelli.

La natura, per nostra fortuna, è sempre una fedele alleata, che dispone di tutte le soluzioni migliori ai problemi, soprattutto quelli beauty. Eccezionale poi quando alle soluzioni naturali migliori si affiancano anche rimedi assolutamente low cost.

Sarà semplicissimo fare felice il nostro corpo e il nostro portafogli!

L’acqua di riso, un metodo naturale preso in prestito dal lontano Oriente, non solo stimola la crescita del capello ma ha anche altre eccezionali proprietà. Infatti, aiuta a rinforzare i follicoli piliferi grazie alla presenza nel composto di selenio e magnesio. Ha inoltre uno straordinario effetto ammorbidente e districante, che dona volume al capello.

L’olio essenziale di rosmarino, oltre ad aiutare a rinforzare i follicoli piliferi, aiuta anche a contrastare la caduta dei capelli, rendendoli più forti, luminosi e idratati.

L’olio di cocco è un alleato del benessere di pelle e capelli. Ha un’infinità di impieghi, dalla cucina ai trattamenti di bellezza. Inoltre, usato come maschera, mantiene i capelli idratati e morbidi, nutrendoli in profondità. Questo eviterà la fastidiosissima comparsa di doppie punte che, spezzando il capello sulla lunghezza, in un certo senso ne rallentano la crescita.

