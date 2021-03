È risaputo come la colla è in grado di macchiare ogni tipologia di tessuto siano essi indumenti che tappeti. Può succedere anche che tali residui vengano rilasciati quando si staccano le etichette adesive di un vestito appena comprato e uscito dall’armadio per indossarlo.

Ciò che accade è che rimane l’alone della colla che se si lascia depositata a lungo, può essere complicata da rimuovere. Con questi incredibili rimedi eliminare i residui di colla da qualsiasi tessuto o tappeto non sarà più un problema.

Basteranno alcuni piccoli accorgimenti e si risolverà questo fastidioso problema. Innanzitutto servono un paio di forbici, poi un po’ di solvente per le unghie, alcol, smacchiatore a base di amile puro e il sapone di Marsiglia.

Sarà sufficiente controllare se in casa si hanno questi prodotti e poi si potrà procedere per eliminare i residui di colla tanto fastidiosi.

Importante capire il tipo di colla sui tessuti

Per prima cosa bisogna capire il tipo di colla che si vuole rimuovere. Infatti, se è quella rilasciata dall’adesivo sarà sufficiente strofinare con il solvente per le unghie in modo leggero e rimuovere con un coltellino o le forbici.

È importante non usare un detergente oleoso che può rovinare il tessuto. Diversamente, se si ha a che fare con la colla vera e propria bisogna fare più attenzione e muoversi diversamente.

In questo caso si dovrà tamponare il tessuto con una soluzione composta da sapone di Marsiglia e alcol mentre per rimuovere i residui di colla vinilica sarà necessario fare una cosa ancora diversa.

Bisognerà, infatti, anche applicare un poco di acqua tepida. Questo per ciò che concerne i tessuti. Cosa succede, invece, se la colla è presente su tappeti o sulla moquette? Con questi incredibili rimedi eliminare i residui di colla da qualsiasi tessuto o tappeto non sarà più un problema.

Qualche accorgimento in più per i tappeti

Anche qui è importante diversificare rispetto al tipo di colla. Perché è molto semplice se si tratta di residui di colla rilasciata dall’adesivo del tappeto e il suo pelo risulta lungo.

Infatti, in tal caso, basterà tagliare con delle forbici la parte dove è presente la colla e asportare ogni singola traccia. Fatto ciò sarà sufficiente prendere lo smacchiatore a base di amido puro e applicarlo sulla superficie.

Diverso è se si deve rimuovere la colla vera e propria dal tappeto. In questo caso bisogna tamponare per alcuni secondi nella zona interessata con un po’ di alcol e il gioco è fatto.

Ultimo metodo è quello di far indurire la colla usando dei cubetti di ghiaccio per indurire l’adesivo o i residui di colla e asportarlo. Per finire bisogna usare un po’ di lubrificante e lasciare che si asciughi tutto e così la colla sarà sparita.