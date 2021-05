Con l’arrivo della bella stagione diventa sempre più piacevole trascorrere il proprio tempo in giardino, in terrazzo o sotto il portico avanti casa. Ma spesso, soprattutto se non sono esposti all’ombra, in estate diventa davvero un’impresa ardua stare sotto il sole rovente. Se non abbiamo tende da sole che, nonostante vari bonus, hanno comunque un prezzo non proprio economico, si può optare per varie soluzioni alternative economiche.

Ed ecco che gli esperti della rubrica Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa, illustrano qualche idea per vivere il terrazzo o balcone senza spendere molto. Con questi fantastici suggerimenti non soffriremo più il caldo sul terrazzo nelle giornate assolate, al contrario lo renderemo piacevole e fresco con pochi euro. Ci sono, infatti, tante soluzioni in commercio che davvero con poco ci consentiranno di godere a pieno i nostri terrazzi, balconi o pergolati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Con questi fantastici suggerimenti non soffriremo più il caldo sul terrazzo nelle giornate assolate rendendolo piacevole e fresco con pochi euro

Con queste soluzioni, riusciremo a sfruttare al meglio questi spazi esterni, rendendo piacevole rilassarsi sul balcone all’ombra tanto desiderata. Come prima soluzione, si può optare per un ombrellone. In commercio, ce ne sono di tutti i tipi, di tutte le dimensioni e per tutte le tasche. Si può bloccare al centro di un tavolo, oppure si può acquistarne uno con un fermo a terra già in dotazione. Ci sono poi anche i gazebo, se abbiamo uno spazio più ampio che, senza bisogno di grosse installazioni, creano un ambiente esterno davvero vivibile.

Altra soluzione da tenere in considerazione, sono le cosiddette vele, hanno una forma triangolare e si agganciano con dei semplicissimi moschettoni. Se l’area esterna è grande, se ne possono mettere anche più di uno. Hanno davvero un bellissimo effetto scenico.

Inoltre, potremo pensare di acquistare anche un economico nebulizzatore, da fissare sotto il bordo dell’ombrellone o del gazebo. Ci rinfrescherà e renderà tutto più fresco, e se abbiamo delle piante potremo utilizzarlo anche per irrigarle, senza consumare troppa acqua.

Approfondimento

Basta 1 solo ingrediente comunissimo per prevenire questa fastidiosa malattia che rovina la salvia e averla perennemente sana e rigogliosa