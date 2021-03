Fra i tanti parassiti che possono colpire i cani, vi sono le pulci vero tallone d’Achille anche per i gatti. Se non vi si pone rimedio una volta che si è scoperto che il vostro animale li ha presi, vi possono essere numerosi problemi.

In particolare, perché una femmina di pulce può arrivare a depositare fino a 20 uova al giorno che cadono e si spargono ovunque. Senza dimenticare che sono parassiti piccoli tra i 1 e 3 millimetri di lunghezza con sei zampe e questo gli permette di essere molto agili.

Vari sono i rimedi artificiali ma con questi fantastici prodotti naturali le pulci non saranno più un problema per i cani. Si sta parlando dell’aceto di vino bianco, il limone, l’olio di lavanda e non solo.

L’aceto di vino bianco e la lavanda sono ottimi rimedi naturali

Partendo dall’aceto di vino bianco, è molto indicato per allontanare le pulci. Esso può essere applicato sul pelo del nostro amico a quattro zampe solo dopo averlo diluito nell’acqua.

Fatto ciò sarà sufficiente spruzzarlo su un panno morbido e passarlo sul pelo del cane. È molto utile anche per disinfettare periodicamente i giocattoli usati dai pelosi.

La lavanda è sicuramente quel rimedio naturale che possiamo considerare come prima forma di autodifesa contro zanzare pulci e altri parassiti sia per i cani che per i gatti.

Pertanto è sempre bene tenere nei balconi di casa e anche all’interno dell’appartamento alcune di queste piante. La loro preziosa funzione antiparassitaria avrà degli effetti benefici contro le pulci.

I limoni spremuti ed il collare naturale

Fra tutti, però, il rimedio naturale più efficace è la spremuta di quattro limoni mescolati ad un litro d’acqua con due cucchiai di bicarbonato di sodio. Infatti, questo intruglio sparso con un panno pulito sul pelo del cane è estremamente efficace contro le pulci.

Infine, c’è un rimedio, anch’esso naturale, ed è quello di creare un collare antipulci. Per fabbricarlo sarà sufficiente un semplice fazzoletto di stoffa arrotolato su sé stesso o un laccio.

Basterà spargere dieci gocce di olio essenziale di lavando e dieci di eucalipto e il gioco è fatto. Con questi fantastici prodotti naturali le pulci non saranno più un problema per i cani ma non bisogna dimenticare una cosa. È importantissimo disinfettare bene la cuccia e gli ambienti che il cane frequenta. Per questo è molto utile la soluzione acqua ed aceto.