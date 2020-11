Appena comprata o già in funzione da anni, la macchina del caffè può scoppiare sempre se si commettono certi errori. Se seguiamo con attenzione questi consigli, potremo sempre avere un caffè senza pericoli. Attenzione perciò perché con questi errori la moka può scoppiare.

Gli errori più comuni

Ci solo alcune cose quando si prepara la moka, che possono veramente farla scoppiare. Si tratta di abitudini nella preparazione che però potrebbero rivelarsi pericolose. C’è sempre il pericolo in agguato che la moka possa scoppiare. Vediamo quali sono.

Riempire troppo il filtro

Il caffè si ama come lo si vuole. C’è chi lo desidera leggero e profumato, chi invece dal gusto decisamente più carico. Per far ciò si avvolge il filtro creando un cerchio con il pollice e l’indice e si aggiunge il caffè, creando una “piccola montagna”. C’è chi esagera decisamente nel fare questa operazione perché ama il caffè molto carico. Ma facciamo attenzione, perché anche se questa operazione non è considerata la causa principale, chi usa la caffettiera in questo modo rischia il boom, come spiegheremo di seguito.

Perché è pericoloso riempire troppo il filtro

Quando si riempie il filtro con molta polvere di caffè, succede che l’acqua al momento del passaggio ha difficoltà a salire. Quindi aumenta la pressione all’interno della base della caffettiera, dove c’è l’acqua.

A ciò si aggiunga che quando si mette molta polvere, il filtro tondo che è tenuto dalla guarnizione, poco per volta si ostruisce. I piccoli buchi di cui è composto si chiudono, sia per il calcare e sia per le sostanze grasse del caffè che vi si depositano. In questo modo la pressione aumenta ancora di più, e il rischio che la caffettiera esploda, è molto concreto.

Con questi errori la moka può scoppiare. La valvola

Se la valvola è otturata, la caffettiera scoppia quasi di sicuro. Anche per le cause esposte sopra. Con l’uso è facile che la valvola si otturi: chi mette troppo caffè in genere copre la valvola per avere più acqua che salga e meno vapore. Coprire la valvola con l’acqua però, è il modo sicuro per rovinarla. Infatti lentamente si formerà del calcare che la bloccherà come un tappo duro. Quando ci sarà bisogno, non funzionerà più.

Non potendo uscire dalla valvola, l’acqua arriverà ad una pressione talmente forte che farà saltare tutti i pezzi della caffettiera e schizzerà fuori con forza. Meglio non trovarsi in questo momento vicini ai fornelli. Tutta la cucina, soffitto compreso, sarà piena di caffè.

Le cose giuste da fare

Prima di tutto, pulire dal calcare la valvola e tenerla sempre in buone condizioni, evitando di mettere il livello dell’acqua al di sopra. Inoltre non esagerare nel riempire di caffè il filtro. Controllare che la guarnizione in gomma sia sempre integra, perché anche questa può essere un fattore che fa scoppiare la macchinetta del caffè. Attenzione perciò perché con questi errori la moka può scoppiare.

Seguendo questi consigli potremo sempre gustare il caffè in tutta tranquillità.

Se siamo interessati a come l’acqua può salvarci la vita leggiamo questo articolo.