Gli amanti del tè o del caffè in tazzina si trovano spesso a dover combattere una battaglia insidiosa e di difficile soluzione. Rimuovere gli aloni e le macchie, lasciate dalle due bevande nelle tazzine in ceramica, rappresenta decisamente un’ardua sfida. Certo, non è il massimo quando abbiamo degli ospiti in casa e servendo una calda tazza di caffè ci accorgiamo di queste macchie nella tazzina. Ovviamente una situazione sgradevole che spesso può metterci in imbarazzo, poiché getta delle ombre sulla corretta condizione igienica delle nostre stoviglie.

Dunque, dobbiamo capire come risolvere una volta per tutte questa situazione seccante, per evitare soprattutto le cattive figure.

Con questi due ingredienti sensazionali possiamo finalmente rimuovere le fastidiose macchie di caffè e tè dalle tazzine in ceramica

Ovviamente, possiamo affidarci ai rimedi della nonna nel tentativo di facilitarci la quotidianità e risolvere questo noioso fastidio.

Il problema principale delle macchie e degli aloni nelle tazzine da caffè e tè è rappresentato dalla loro persistenza nel tempo. Infatti, se non siamo riusciti a eliminarli durante i comuni lavaggi, saranno difficili da rimuovere. Potremmo per esempio ricorrere ad ingredienti chimici, ma questi potrebbero comunque rovinare definitivamente i materiali delle nostre tazzine. Per non parlare dei fastidiosi odori e sapori nocivi e persistenti che potrebbero rilasciare. Dunque, la soluzione più veloce, naturale e casalinga è quella di affidarci ancora una volta alle sagge mani della nonna.

Fantastici trucchetti

Oltre al classico limone e bicarbonato, possiamo creare un composto con due ingredienti facilmente reperibili nella nostra dispensa. Il sale grosso e l’aceto di riso, per esempio, sono gli alleati perfetti per risolvere problematiche di questo genere. In questo caso basterà semplicemente adagiare del sale grosso nella tazzina con un po’ d’acqua calda e lasciarlo agire per qualche minuto. Prendiamo poi la tazzina e con l’aiuto di uno spazzolino da denti, imbevuto d’aceto di riso e sale grosso, sfreghiamo sulla macchia. Dopo aver effettuato questi passaggi, terminiamo il lavoro sciacquando la tazzina in acqua calda e sfregando con una morbida spugnetta, imbevuta di detersivo per piatti. Ovviamente, nel caso in cui rimanga ancora qualche traccia, possiamo ripetere di nuovo il procedimento.

Dunque, con questi due ingredienti sensazionali possiamo finalmente rimuovere le fastidiose macchie di caffè e tè dalle tazzine in ceramica. Ancora una volta, con ingredienti d’uso comune, semplici e facilmente reperibili riusciamo a risolvere problemi apparentemente complicati in cucina.

