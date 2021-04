Siamo appassionati di e-commerce e amiamo comprare e spedire online? Passiamo delle ore a cercare le migliori offerte in rete e a capire come piazzare gli oggetti che non usiamo più? Molto probabilmente ci sarà capitato davanti un problema: come devo preparare il pacco da spedire? Noi di ProiezionidiBorsa sappiamo come fare. Con questi consigli riusciremo a imballare un pacco in maniera perfetta e metteremo al sicuro la nostra merce.

Prendiamo tutto l’occorrente per l’imballaggio

Per mettere al sicuro la nostra merce ed evitare eventuali lamentele dal ricevente, servono soltanto un minimo di manualità e gli strumenti giusti.

Andiamo in una qualsiasi merceria e acquistiamo delle scatole di cartone ondulato doppia onda, del pluriball, un rotolo di scotch in PVC e dei fogli di polistirolo. Insieme a un taglierino e delle forbici ci permetteranno di creare un imballaggio professionale.

Con questi consigli riusciremo a imballare un pacco in maniera perfetta e metteremo al sicuro la nostra merce: i passaggi

Per prima cosa dobbiamo scegliere scatole di cartone delle dimensioni giuste. Se dobbiamo spedire una bottiglia o un gioiello è inutile acquistare contenitori enormi.

Una volta trovata la scatola adatta appoggiamo dentro uno strato di materiale da imballaggio, pluriball o polistirolo, posizioniamo sopra la merce e ricopriamola con un altro strato. Facciamo bene attenzione a non lasciare spazi vuoti. Gli oggetti rischiano di muoversi e di non sopportare le sollecitazioni o il peso di altri pacchi.

Adesso possiamo procedere alla chiusura. Con il nastro adesivo e il taglierino prepariamo delle strisce da applicare sul cartone. Se il pacco è leggero potrebbe bastare una chiusura a L. Se è più pesante optiamo per una U o per una combinazione tra le due.

É il momento di prepararci per la spedizione. Rimuoviamo e cancelliamo eventuali codici a barre e adesivi dalla scatola. Creerebbero delle difficoltà al corriere. Con altro nastro adesivo attacchiamo saldamente una busta porta documenti alla confezione. Siamo pronti per spedire.

