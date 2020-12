Con la celebre canzone “L’anno che verrà” Lucio Dalla salutava l’anno appena finito e fantasticava su quello che doveva ancora iniziare. A tutti noi è capitato di provare questa emozione pensando all’anno nuovo. Un anno che volge al termine inevitabilmente porta con sé ricordi, emozioni e talvolta delusioni.

Questi momenti permettono di riflettere moltissimo su cosa stiamo facendo e in quale modo. Capire in quali occasioni si commettono errori è la prima cosa da fare per cercare di migliorarsi sempre di più.

Ogni novità, è risaputo, porta con sé una ventata di ottimismo e di energia positiva. Proprio cavalcando l’onda di questo entusiasmo generalizzato, alla fine di ogni anno comincia la programmazione per quello alle porte. La lista dei buoni propositi è un must-have al quale gli italiani non sanno proprio rinunciare.

Le cose, si sa non vanno sempre come concordato, ma con questi buoni propositi il 2021 inizierà nel migliore dei modi.

Godersi la vita

Tutti noi viviamo la quotidianità in maniera differente, ma abbiamo in comune tutti la stessa cosa: lo stress. Per cominciare al meglio il 2021, dobbiamo cercare di prefiggerci l’obbiettivo di pensare di più a noi stessi. Saper conciliare il lavoro, la famiglia, gli amici e i figli non è semplice. Gestire al meglio tutti questi fattori porterà innumerevoli benefici, aumentando moltissimo la qualità della vita.

Viaggiare di più

Il 2020 non è stato un anno semplice per chi sognava di visitare mete esotiche o i fiordi norvegesi. Viaggiare è un elemento fondamentale per arricchirsi culturalmente e socialmente. Uno dei migliori auspici che possiamo fare a noi stessi è quello di tornare a viaggiare quanto prima.

Gestire meglio le finanze nell’anno nuovo

Il tema della corretta gestione delle finanze è sempre un argomento spinoso da trattare. Tutti noi vorremo avere di più, spendendo di meno. Dal punto di vista finanziario, l’anno venturo dovrebbe portarci in dono la capacità di ridefinire meglio le nostre previsioni di spesa.

Smetterla di rimandare

La procrastinazione è un male incurabile della moderna società. Nulla è più pericoloso di una mente non organizzata e procrastinatrice. Con l’avvento del nuovo anno, in noi dovrebbe sorgere la consapevolezza che smettere di rimandare i nostri impegni è fondamentale. Il primo passo per condurre una vita piena e realizzata è proprio questo: organizzazione!

Tra i buoni propositi non dimentichiamo quello di aiutare gli altri

Donare a volte è meglio che ricevere. Essere meno egoisti e pensare maggiormente a quanto desiderano gli altri permette di condurre un’esistenza piena e realizzata. Un aspetto del carattere che tutti dovremmo avere e che permetterebbe a tutti di vivere meglio.

Seguendo scrupolosamente quanto detto, con questi buoni propositi il 2021 inizierà nel migliore dei modi.