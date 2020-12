Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le smagliature sono un tratto davvero molto comune. Si stima, infatti, che circa l’80% delle persone presenti queste strisce sul proprio corpo. E si tratta di un fenomeno che riguarda soprattutto le donne. Le smagliature non sono e non dovrebbero essere considerate un difetto. Addirittura, sui social negli ultimi anni, le personalità più in voga stanno portando avanti campagne di sensibilizzazione, mostrando fiere questi segni. Ma sono comunque delle caratteristiche che possono far sentire a disagio. E, se non ci si sente bene con il proprio corpo, bisogna assolutamente fare qualcosa. E lo si può fare partendo da tavola. Infatti, con questi alimenti, le smagliature saranno solo un lontano ricordo.

Come eliminarle definitivamente

Dunque, se si vogliono eliminare le smagliature, sarà necessario seguire dei consigli mirati e precisi. In un altro articolo, noi del team di ProiezionidiBorsa avevamo già trattato in parte l’argomento. Qui, infatti, ci sono alcuni consigli su oli e trattamenti da utilizzare per eliminare questo inestetismo della pelle. Ma ora vogliamo concentrarci maggiormente sullo stile di vita che si porta avanti per eliminare quello che per molti può essere un problema. E allora, basterà cucinare con questi alimenti e le smagliature saranno solo un lontano ricordo.

Ecco quali cibi bisognerebbe consumare per eliminare le smagliature

A dare i suoi consigli è la Dottoressa Silvia Sanfilippo, medico estetico che si è occupata della questione. Per la studiosa, è fondamentale avere in tavola alcuni cibi. Tra questi, in primis, bisognerà consumare frutta (anche secca) e verdura. Questi alimenti, infatti, sono ricchi di vitamina A, C ed E, ottime per risolvere questo problema. Inoltre, anche il pesce, le fibre e tutti gli alimenti integrali saranno l’ideale da inserire nella propria dieta. Da lasciare assolutamente in dispensa, invece, lo zucchero e i grassi saturi. Inoltre, il consiglio della Dottoressa è quello di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno.