Il periodo storico che stiamo vivendo è caratterizzato in gran parte da sedentarietà e scarsa vita sociale. Passare più tempo in casa, preclude la possibilità di fare attività all’aperto e lo stop forzato alle palestre senz’altro non aiuta. Molti di noi hanno messo su dei chili di troppo e pertanto oggi vogliamo mostrare i semplici trucchi per mascherare i chili in più con l’abbigliamento: con questi accorgimenti i chili di troppo non saranno più un problema.

L’alimentazione prima di tutto

Sicuramente non è la soluzione, ma sappiamo bene che i chili in più non si perdono così su due piedi, pertanto nel frattempo è bene iniziare a mettersi in moto come possibile, magari facendo movimento tra le mura domestiche. Prediligiamo un’alimentazione sana e, in associazione al movimento, i risultati arriveranno. Ma, nel frattempo, possiamo cercare di nascondere questi chili in più con l’abbigliamento, vediamo insieme come fare.

Chili sulle gambe e sulle cosce? Gonne e pantaloni ampi

Se abbiamo le gambe un po’ cicciottelle e cerchiamo di nasconderle un’ottima soluzione sono le gonne, ma non tutti i tipi di gonna sono adatti a questo scopo. Le migliori, nel nostro caso, sono le gonne lunghe, perfette per la prossima stagione primaverile ad esempio. Le stampe sono perfette, ma associate ad un capo in tinta unita come una camicetta oppure un body. Un altro tipo di gonna adatto è la gonna midi, specialmente se abbinata ad un capo attillato. Tra i pantaloni, invece, si possono scegliere i pantaloni a palazzo, oppure un jeans elasticizzato o il pantalone bootcut (questo finisce leggermente a zampa mascherando i polpacci).

Chili sui fianchi? Puntare tutto sul décolleté

Ovviamente, se i chili di troppo si concentrano sui fianchi, dobbiamo evitare tutti i capi fascianti come tubini o gonne a vita alta. Bisogna portare l’attenzione sui nostri altri punti forti, come ad esempio il décolleté, valorizzandolo indossando capi con scollo a V. Un’ottima alternativa sono anche i vestiti a portafoglio che scendono morbidi sui fianchi mettendo in risalto il seno. Infine, l’abito stile impero che punta tutto sul décolleté è perfetto per una serata speciale e darà al nostro look un punto in più.

Rotolini sulla schiena? Bisogna trovare il reggiseno giusto

Per nascondere alla perfezione quei fastidiosi rotolini che si accumulano sulla schiena, è importante scegliere un intimo contenitivo come un body o una canotta, ma la cosa più importante è la scelta del reggiseno adatto che non faccia vedere i rotolini. Si fa fatica a trovare un reggiseno simile? In commercio si trovano gli estensori che permettono di aumentare la circonferenza della banda del reggiseno. Dopodiché, consigliamo di scegliere tessuti leggeri e morbidi evitando capi aderenti ed anche capi con scollature sulla schiena. Per completare l’outfit, scegliere un blazer o un cardigan.

Con questi accorgimenti i chili di troppo non saranno più un problema: in base alla zona che vogliamo celare basta seguire questi consigli per vestirsi sempre nel modo più adeguato.

