Bere è fondamentale, lo sappiamo: i medici ci ricordano che dovremmo assumere almeno 2 litri di acqua al giorno per tenere idratate le cellule e far funzionare al meglio il fisico. Ma come fare se nel caos di una giornata frenetica rischiamo di dimenticarci questa sana abitudine?

Avevamo visto insieme qualche suggerimento utile per ricordarsi di bere acqua lungo la giornata, e quanto questo fosse fondamentale per la salute e per la pelle. Oggi ne scopriamo qualcun altro: con questi 5 semplici trucchi ci manterremo più idratati, più sani e più belli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma prima di cominciare ricordiamo che la cosa più fondamentale è mantenere uno stile di vita sano e una corretta alimentazione. Magari fatta di più spuntini diluiti nella giornata piuttosto che di due abbuffate. E non dimentichiamo che non conta solo quanto beviamo acqua, ma anche a che temperatura!

Con questi 5 semplici trucchi ci manterremo più idratati, più sani e più belli

Un primo ottimo consiglio è eliminare o ridurre bevande zuccherate e gassate. Senza di loro avremo molta più sete nel corso della giornata, e saremo più motivati a bere acqua;

per rendersi l’acqua irresistibile non c’è niente di meglio che aromatizzarla con delle infusioni di frutta fresca o limone. Proviamo per credere;

oltre a portare sempre con noi una borraccia o una bottiglia, marchiamola con delle tacche ben visibili. In questo modo vedremo sempre a che punto siamo nei nostri progressi;

usiamo dei post it o una lavagnetta da cucina in un posto dove passiamo spesso. Dimenticarsi di bere sarà impossibile;

per finire, il consiglio più ovvio: se vogliamo distribuire bene l’idratazione lungo la giornata mettiamoci delle sveglie ben intervallate sul cellulare.

L’importanza dell’acqua

Seguiamo questi consigli e avremo delle sorprese: bere spesso e tanto non è infatti solo questione di linea o di gonfiore. Il cervello e molti altri apparati del nostro corpo lavorano meglio in uno stato di idratazione superiore. Se siamo diligenti e rispettiamo la nostra routine noteremo una concentrazione, una produttività e una sensazione decisamente migliori.