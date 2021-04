Gli animali domestici sono una carica di affetto e di amore a cui è difficile dire di no. La tentazione è di portarli con noi sempre, anche quando andiamo in macchina. Grazie al cielo farlo è possibile, ma bisogna adottare qualche accorgimento se non vogliamo che l’odore del nostro amico peloso renda l’abitacolo invivibile. Ma niente paura: con questi 5 semplici metodi diremo addio per sempre all’odore di cane nella nostra automobile.

Ricordiamo che i cani lasciano odore anche quando sono puliti e ben curati: non è colpa loro. Questo tipo di problema non è assolutamente evitabile. Ma almeno è risolvibile: vediamo come.

Il primo e più semplice metodo è quello di usare uno spray, la classica bomboletta per ambienti. Non solo rischiamo che i due odori si fondano creando un effetto ancora più fastidioso, ma evitiamo anche di risolvere il problema alla radice. In questo modo infatti non stiamo facendo altro che curare i “sintomi”, senza toccare le cause;

Il secondo metodo è quello di disporre all’interno della macchina alcune fette di pane. Pochi sanno infatti che questo alimento ha una grande capacità di assorbenza degli odori.

Un altro modo di affrontare il problema è quello di usare il bicarbonato, versato in una scodella e lasciato per un giorno ad agire.

Se fa sufficientemente caldo e c’è sole possiamo semplicemente lavare i sedili con acqua e sapone e poi lasciare l’auto aperta ad asciugare.

Infine, possiamo tentare con dei pezzi di carbone. Li mettiamo anche in questo caso in una scodella senza coprirli, e mettiamo tutto sotto i sedili. Anche in questo caso dovremo lasciare agire per una giornata.

Il gioco è fatto! Ecco che con questi 5 semplici metodi diremo addio per sempre all’odore di cane nella nostra automobile.