Cambiando la stagione, le criticità che si possono riscontrare nelle funzionalità della nostra abitazione aumentano.

Non dobbiamo farci trovare impreparati dato che l’inverno è alle porte e la nostra casa necessita di un controllo generale per fronteggiare la stagione più dura senza causare danni.

Diventa fondamentale rendersi conto se c’è perdita di calore e se ghiaccio, neve e piogge possono causare danni alla nostra abitazione.

I passi da fare sono pochi e con questi 5 piccoli e semplici accorgimenti proteggeremo la nostra casa dall’inverno.

I muri esterni e il tetto

La prima cosa da fare è ispezionare il perimetro esterno della nostra abitazione. Specialmente i muri esposti a vento, pioggia o neve: se riscontriamo crepe o, peggio, danni all’intonaco sarà opportuno intervenire.

Bisogna anche verificare, se possibile, l’integrità del tetto e la corretta posizione delle tegole per evitare che vi siano infiltrazioni che potrebbero rischiare di causare seri danni a pareti e pavimenti.

Le grondaie

Le foglie cadenti autunnali sono un rischio per le grondaie.

Queste vanno pulite a fondo prima dell’arrivo dell’inverno per evitare che le foglie le otturino. Si permette così alla neve sciolta di scivolare via più facilmente senza toccare le fondamenta.

Gli infissi

Se rileviamo che c’è da fare qualche riparazione agli infissi è buona norma programmarla entro novembre per far sì di restare al caldo nei mesi più freddi.

Se ne troviamo qualcuno che, invece, ha una tenuta lassa probabilmente è giunto il momento di sostituirlo integralmente.

Le persiane di legno arrivate al termine della loro vita andrebbero sostituite con quelle in alluminio molto più resistenti all’usura.

Inoltre, la ristrutturazione degli infissi rientra fra quelle che migliorano la classe energetica della casa e che quindi offrono la possibilità di ottenere interessanti incentivi fiscali.

Il riscaldamento

Per affrontare l’inverno è importante che l’impianto di riscaldamento sia perfettamente funzionante.

Se questo dovesse sembrare poco efficiente potrebbe trattarsi di un problema legato alla dispersione del calore.

Perciò, dovremo preoccuparci di far effettuare la prevista manutenzione della caldaia. Ma anche di installare un buon isolamento termico che provvederà a migliorare il clima e ridurrà molto le spese sul riscaldamento.

L’impianto di illuminazione

D’inverno la luce del sole è decisamente di durata minore e per ovviare a ciò ci vengono in aiuto lampade e luci che permettono di migliorare la vivibilità della nostra casa.

Un’illuminazione studiata appositamente per i nostri ambienti e le nostre consuetudini è necessaria per vivere l’inverno al caldo ed in modo accogliente.

Questo è, perciò, il momento giusto per procedere alla sostituzione delle vecchie lampadine con un’illuminazione a LED che risulta essere più economica, attenta all’ambiente e soprattutto luminosa.