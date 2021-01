Le afte sono sono una problematica che bene o male tutti conoscono. Sono delle lesioni specifiche della mucosa orale che si presentano come delle piccole chiazze bianche. Sono particolarmente fastidiose e durano anche più di una settimana. Però abbiamo scoperto che con questi 3 rimedi naturali si può dire rapidamente addio alle afte. Inoltre questi trucchi che andremo a spiegare sono in grado anche di alleviare il fastidio e il bruciore che provocano. Prima però andiamo anche a vedere qualche causa scatenante e quindi il modo di prevenirne la formazione.

Perché compaiono le afte?

Le origini di questo disturbo sporadico sono varie e differenti ma possono anche presentarsi contemporaneamente. La prima causa è sicuramente la presenza di traumi sulla mucosa orale. Per esempio possiamo morderci il labbro o le guance e procurare dei piccoli tagli. Questi possono infettarsi o anche in generale la presenza di infezioni batteriche all’interno della bocca possono portare alla formazione di afte.

Un’altra causa può essere lo stress. Se si sta vivendo un periodo particolarmente stressante a risentirne è anche il nostro sistema immunitario. Lo squilibrio di questo può far arrivare la comparsa di queste piccole lesioni. Inoltre questo fenomeno ha anche un fondamento alimentare. Stiamo parlando della carenza di vitamina b12 o b8, o del ferro o anche di altri specifici nutrienti. Queste sono solo le cause più comuni ma sicuramente ci suggeriscono dei metodi di prevenzione. In primis una buona igiene orale, poi una sana e completa alimentazione ed infine evitare di stressarsi per quel che si può.

Ecco qualche trucco

Come si può rimediare allora? Purtroppo non è esiste una vera e propria cura contro le afte, ma dei trattamenti per velocizzare e allietare la guarigione. Vedremo infatti che con questi 3 rimedi naturali si può dire rapidamente addio alle afte. Come primo trucco basterà applicare un poco di miele direttamente sulla lesione. Questo può ridurre sia il dolore che le dimensioni dell’afta. Inoltre ha un’azione difensiva verso i batteri.

Come secondo rimedio bisogna intingere un cotton fioc nell’olio di cocco e tamponare la lesione. Questo ha proprietà antimicrobiche che gli permette di combattere possibili infezioni.

L’ultimo trucco invece prevede l’uso della camomilla. Si può applicare anche direttamente la bustina inumidita per qualche minuto. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie permetterà una guarigione più veloce. Con questi semplici rimedi vedremo andar via quelle fastidiose afte.