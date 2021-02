Può capitare a volte di svegliarsi, guardarsi allo specchio e vedere questo spiacevole gonfiore sugli occhi. Questo fastidio potrebbe passare in poco tempo o perdurare per la giornata o per più di un giorno. Le cause sono davvero molteplici, dallo stress a qualche tipo di irritazione come possono essere le allergie. Ciò che sappiamo in ogni caso è che sicuramente vorremmo sbarazzarci di questo problema. Abbiamo allora scoperto che con questi 3 rimedi naturali potremo dire addio agli occhi gonfi.

Ovatta con acqua e sale

Il primo rimedio richiede solamente dei dischetti di ovatta, dell’acqua e del sale. È consigliato di scaldare circa un mezzo litro di acqua. Aggiungere poi un cucchiaino di sale e mescolare per farlo disciogliere bene. Successivamente prendere i dischetti di ovatta intingerli e, dopo averli fatti gocciolare un minimo, apporli sugli occhi. Dopo un paio di minuti intingiamoli di nuovo e ripetiamo l’operazione. Tutto questo fino a consumare tutta l’acqua, ci serviranno circa 30 minuti. Grazie alla capacità del sale di combattere la ritenzione idrica andremo a eliminare il gonfiore e anche a disinfettare la zona.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Gel di aloe vera

Conosciamo molte qualità benefiche legate all’uso dell’aloe vera. Alcune di queste però fanno proprio al caso nostro. Infatti le sue proprietà astringenti e la caratteristica di stimolare la circolazione riducono rapidamente il gonfiore degli occhi. Soprattutto poi se abbiniamo l’essenza di questa pianta al freddo. Infatti si consiglia di mettere il gel di aloe vera in freezer per una ventina di minuti prima di utilizzarlo così da renderlo freddo. Applichiamolo poi sugli occhi e lasciamo agire per circa 20/30 minuti e poi risciacquiamo.

Il tè

Anche questo prodotto è conosciuto oltre che nell’ambito culinario anche in ambito di cosmesi.

Grazie alle sue proprietà rivitalizzanti e drenanti è un ottimo rimedio contro il gonfiore degli occhi. Si possono utilizzare direttamente le bustine imbevute nell’acqua e successivamente appoggiate sugli occhi. Oppure si può fare letteralmente il tè e poi intingere nella bevanda dei dischetti di ovatta. Questo procedimento è simile a quello utilizzato con l’acqua e il sale. In entrambi i casi aspettare 15 minuti e poi risciacquare gli occhi. Questo trattamento si può ripetere anche 3 volte al giorno.

Adesso finalmente sappiamo che con questi 3 rimedi naturali potremo dire addio agli occhi gonfi.