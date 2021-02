Il seno è un organo costituito di ghiandole e tessuto adiposo. È sito nella parte anteriore del torace ed è difficile da tonificare perché non è un muscolo. Esso, infatti, non possiede una muscolatura propria, ma poggia sul muscolo grande pettorale. Per le donne è importante far sì che sia tonico e sodo, perché ci sono diversi fattori che contribuiscono al suo cedimento.

Perché i seni possono cedere?

Tra le cause principali c’è l’età, poiché con l’avanzare del tempo i tessuti perdono elasticità e, di conseguenza, i seni tendono a cedere. Ma l’età non è l’unica causa: infatti, ci sono una serie di cattive abitudini che aumentano le possibilità che ciò accada. Il fumo causa l’invecchiamento precoce dei tessuti, ma anche la scelta di un reggiseno sbagliato non aiuta. Il reggiseno deve essere di qualità, della forma e della misura adatta. Non proteggersi dal sole è un altro grande errore: può causare tumori della pelle, rilassamento della stessa, macchie e rughe precoci. Infine, la postura: per evitare che esso possa cedere, è necessario mantenere una postura corretta, ovvero la classica “pancia in dentro e petto in fuori”. Ovviamente, il seno può essere tenuto in allenamento: con questi 3 esercizi manteniamo il seno alto e tonico, vediamo quali sono.

Flessioni

Su un tappetino, inginocchiarsi e posizionare le mani a una distanza superiore alle spalle. Distendere le gambe che devono essere equidistanti tra loro, poggiando dunque sulle punte dei piedi. Quando la nostra posizione è stabile, piegare le braccia lentamente facendo andare i gomiti all’indietro. Flettere le braccia tornando alla posizione di partenza. La schiena dovrà restare ferma e con essa anche le gambe durante tutta la durata dell’esercizio. Controllare sempre il movimento ed eseguire 12 ripetizioni per 3 volte.

Croci con manubri

Stesi su una panca in posizione supina, prendere due pesi (di almeno 3 kg l’uno) e aprire le braccia mantenendo i gomiti leggermente flessi. Chiudere le braccia tornando alla posizione di partenza. Inspirare quando si aprono le braccia ed espirare quando si chiudono. Eseguire 3 serie da 12 ripetizioni l’una.

Spinte con softball o con ring

Stando in piedi, divaricare leggermente le gambe e tenerle parallele. Prendere la palla o il ring da pilates e portarlo all’altezza dello stomaco. Praticare delle compressioni della durata di un paio di secondi ed allentare la presa. Inspirare mentre si stringe ed espirare quando si lascia andare lo strumento. Eseguire 3 serie da 12 ripetizioni l’una.

Con questi 3 esercizi manteniamo il seno alto e tonico: ricordiamo però che è fondamentale essere costanti nell’attività fisica per mantenere la tonicità della zona.

