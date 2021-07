Gli amanti delle melanzane cominciano già a chiedersi come resisteranno senza per l’inverno. Questo ortaggio coltivato prevalentemente nei paesi del Sud d’Italia si raccoglie tra maggio e novembre. La melanzana infatti ama i climi caldi e il sole. E quando la bella stagione finisce, finiscono anche le melanzane. Ma non significa che bisogna farne giganti scorpacciate prima dell’autunno. Infatti con questi 2 veloci metodi gustosi conserviamo le melanzane per tutto l’anno.

Si tratta di due modalità di conservazione che non modificano il gusto naturale delle melanzane. In questo modo possiamo permetterci di gustarle come appena raccolte quando desideriamo. Non saranno necessari grandi procedimenti né strumenti. Il primo metodo è quello del congelamento. Dopo essersi procurati delle melanzane fresche e gustose, si inizia lavandole. Bisognerà anche eliminare il picciolo e la parte finale alla base.

Per congelarle bisogna tagliarle o a fette o a cubetti. Nel frattempo prepariamo una pentola piena d’acqua e spremiamo mezzo limone. Mettiamola a bollire sul fuoco alto. Una volta tagliate le melanzane del formato desiderato, gettiamole nell’acqua e sbollentiamole per 5 minuti. Passato questo tempo bisogna scolarle e metterle in una ciotola con acqua e ghiaccio. Così si ferma la cottura e ci permette di inserirle in un contenitore o un sacchetto per surgelare. Una volta riposte nel surgelatore possiamo gustarle fino a 9 mesi dopo.

Con questi 2 veloci metodi gustosi conserviamo le melanzane per tutto l’anno

Il secondo metodo prevede la conservazione sott’olio. Dopo aver lavato accuratamente le melanzane, si tagliamo a fiammifero o a fette. La pelle può essere lasciata o tolta a strisce. Irroriamole di sale e mettiamole a spurgare in uno scolapasta con un peso per almeno 1 ora. Passato questo tempo sciacquiamole per eliminare il sale. In una pentola con acqua e aceto bisogna sbollentarle per pochi minuti. Nel frattempo prepariamo i barattoli della conserva.

È necessario inserire immediatamente le melanzane e ricoprirle con del buon olio Evo. È necessario inserire un peso che tenga le melanzane sotto l’olio di modo che non fuoriescano. L’olio è l’unico ingrediente che le conserva. Chiudiamo i barattoli e riponiamo le melanzane in un luogo fresco e asciutto. Chiuse si conservano per vari mesi, mentre una volta aperte devono essere consumate entro pochi giorni.

