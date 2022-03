Con l’arrivo della primavera molti di noi vogliono tornare in forma. Nella bella stagione, infatti, in molti amiamo esibire un fisico atletico e abiti più scoperti. Se durante l’inverno ci siamo lasciati andare e abbiamo messo da parte gli esercizi e la dieta, ora è giunta l’ora di rimediare.

In molti pensano che per avere un fisico tonico e atletico occorra faticare e spendere molto tempo in palestra. In realtà, non è per forza così. Oggi, perciò, vogliamo parlare di alcuni esercizi da fare a corpo libero: con questi 2 esercizi la gambe saranno molto più toniche.

Come fare lavorare tutto il corpo senza attrezzi

In molti pensano che per un allenamento efficace serva usare attrezzi e macchinari costosi ed ingombranti. In realtà, sempre più esperti propongono circuiti a corpo libero, da effettuare senza attrezzi, o quasi.

Dopo un breve riscaldamento che possiamo eseguire saltando la corda, possiamo iniziare ad allenarci con un semplice tappetino e nulla più. Possiamo fare affondi, flessioni e plank, per un lavoro completo ed efficace.

Gli esercizi a corpo libero sfruttano il peso del corpo e la resistenza del pavimento per un lavoro completo che stimola tutti i muscoli del corpo.

Oggi, però, vogliamo concentrarci su 2 esercizi che lavorano sulla parte bassa del corpo, ovvero le gambe e i glutei.

Il primo esercizio che proponiamo sono i glute bridges. Dovremo stare in posizione supina con i piedi puntati al pavimento. Ora posizioniamo le braccia parallele al corpo e solleviamo i glutei per creare un triangolo.

Possiamo ripetere in tre serie da 15 e poi riposarci.

Questo esercizio fa lavorare sia la parte interna delle gambe, la fascia addominale inferiore e la parte esterna delle cosce.

Con questi 2 esercizi le gambe tornano di nuovo toniche e più snelle senza troppo sforzo

Ora possiamo eseguire il secondo esercizio, ovvero il mountain climbers. Partiamo dalla posizione prona, puntiamo mani e piedi sul pavimento per creare un triangolo. Ora possiamo portare il ginocchio verso il gomito alternando i movimenti.

Ripetiamo anche questo in tre serie da 15 alternando un periodo di riposo. Questo esercizio compie un lavoro massiccio sulla parte interna delle cosce e va proprio a smuovere quei cumuli di grasso difficili da rimuovere.

La combinazione di questi esercizi, da svolgere tutti i giorni, può dare risultati eccellenti e visibili. Le nostre gambe saranno lisce e sode e cellulite e grasso saranno un lontano ricordo.

