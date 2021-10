Con queste semplici ma efficaci indicazioni la scelta degli pneumatici non sarà più un problema

Bisogna sempre avere ben presente l’importanza di montare sulla propria automobile un treno di gomme valido e performante, dato che gli pneumatici sono un componente fondamentale per la sicurezza della guida.

Questi sono gli unici elementi dell’auto a diretto contatto con la strada e perciò devono affrontare per primi tutte le condizioni che questa impone all’automobilista.

Ci avviciniamo al 15 novembre, data in cui scatterà l’obbligo di montare le gomme adatte all’inverno. In caso di infrazione in centri abitati vi è una multa da 41€ a 168€. Se accertata fuori da essi la sanzione è da 84€ fino a 355€.

Perciò, scoprire quale tipo di pneumatici è il migliore per affrontare l’inverno sarà fondamentale.

Non solo per questioni di legge, ma specialmente perché temperature basse, pioggia e magari neve creeranno condizioni di guida delicate.

Gli pneumatici a disposizione sono di due tipi: quelli invernali (o termici) e quelli 4 stagioni.

Le caratteristiche degli all-season sono quelle di essere composti da una mescola contenente un’alta percentuale di silice.

Questo materiale permette alla gomma di rimanere morbida anche quando fa molto freddo, cosa che non hanno gli pneumatici invernali.

Inoltre, hanno un battistrada con più canali di espulsione e lamelle degli pneumatici estivi. Questo per eliminare meglio neve e acqua ma, sempre in meno degli pneumatici invernali.

Detto ciò, il vantaggio principale dello pneumatico 4 stagioni sta sicuramente nel risparmio, anche se questo tipo di gomme spesso presenti dei limiti.

Importanti caratteristiche di all-seasons e invernali

Il primo è il logoramento del battistrada, leggermente superiore alle gomme estive e invernali.

L’altro è relativo alle prestazioni. Prestazioni che sono inferiori, visto che gli all-season devono essere adatti in ogni condizione di tempo e su qualsiasi manto stradale.

Per l’uso, invece, di gomme sia estive che invernali, il vantaggio sta nel fatto che sono state studiate specificamente per determinate condizioni, garantendo sempre le riuscite migliori.

Lo svantaggio è quello di dover fare due volte l’anno il cambio stagione con un costo che invece può essere evitato se si opta per gli pneumatici adatti ad ogni stagione.

Con queste semplici ma efficaci indicazioni la scelta degli pneumatici non sarà più un problema e a livello generale possiamo dire che è sicuramente meglio servirsi del doppio treno di gomme.

Freddo, gelo e pioggia da affrontare senza problemi

Prendendo in considerazione la sicurezza si può dire che i 4 stagioni sono pratici nelle zone in cui nevica raramente e le temperature non sono mai troppo basse.

Non in montagna, quindi, dove il termometro scende spesso sotto i 7°C.

Se vogliamo, invece, analizzare il risparmio, gli all-season sono convenienti per chi fa pochi chilometri.

Dato che questi pneumatici presentano un consumo maggiore del battistrada, se ogni anno vengono percorsi mediamente più di 15.000 chilometri allora vale la pena acquistare gomme estive e invernali.