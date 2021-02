È passato un anno da quando la pandemia ha cambiato la vita di tutti. In questo periodo speranza e preoccupazione si sono susseguite in modo incessante. Questo ha causato un carico di ansia e stress senza precedenti. L’insonnia è entrata a far parte della vita di molti di noi, come dimostrato dal picco di consumi di ansiolitici emerso dall’ultimo monitoraggio dell’Aifa. Il prolungarsi della crisi sta avendo su tutta la nostra società un effetto logorante e l’uso delle benzodiazepine potrebbe trasformarsi in abuso con tutte le conseguenze del caso.

In controtendenza, ma con lo stesso obiettivo, nell’ultimo anno ha cominciato a destare molto interesse la medicina alternativa ed in particolare la cristalloterapia. Una terapia naturale dalle radici molto antiche che punta a curare con il potere delle pietre.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Con queste pietre si possono contrastare ansia, stress e insonnia. Quali sono le più adatte?

La cristalloterapia promette di agire sulle cause di ansia, stress e insonnia. A differenza dei medicinali che si concentrano sul combattere i sintomi. Quindi per questo tipo di malessere si consigliano pietre che aumentino la coscienza di sé. In particolare:

i lapislazzuli, una pietra blu che favorisce il rilassamento e il riposo;

l’agata, pietra di origine vulcanica che con le sue proprietà facilita l’accettazione degli eventi, contrasta il malumore, la depressione e l’ipocondria;

l’ametista, una bellissima pietra dal colore viola conosciuta per il suo effetto benefico nelle malattie che interessano il sistema nervoso;

il quarzo rosa, una pietra molto diffusa che agisce sull’ambiente in cui viene posizionata dissipando le energie negative che ci influenzano;

il topazio, pietra che si trova in diversi colori e che sembra essere in grado di osteggiare depressione e stress.

Come utilizzare le pietre?

L’uso delle pietre nella cristalloterapia dipende dal tipo di pietra impiegata ma anche dalle sue dimensioni. Il risultato sperato può essere raggiunto attraverso un uso quotidiano, portando la pietra sempre con sé a contatto con la pelle. Oppure, applicandosela addosso temporaneamente, posizionandola in un ambiente o meditando con il cristallo tra le mani.

Con queste pietre si possono contrastare ansia, stress e insonnia? Anche se la scientificità della cristalloterapia non è mai stata dimostrata, non ci sono comunque effetti collaterali. Per cui, come dice il detto, tentar non nuoce.