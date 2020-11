Poco più di un mese fa, la Redazione di ProiezionidiBorsa aveva pubblicato una risposta dell’INPS ad alcune ricostruzioni di una emittente televisiva. Oggi ospitiamo una nuova replica dell’Ente previdenziale alla medesima trasmissione, nello specifico alla puntata di “Fuori dal coro” del 17 novembre. Con un comunicato emesso in data odierna, il Direttore Centrale Diego De Felice puntualizza alcuni aspetti sollevati dal talk show. Ricordiamo che “Fuori dal coro” è un programma televisivo condotto da Mario Giordano sulle reti Mediaset. Nel corso della puntata di martedì 17 novembre 2020, il rotocalco si è occupato del patrimonio immobiliare dell’INPS. Un argomento già trattato durante la puntata del 29 settembre scorso che aveva suscitato una replica formale da parte dell’Ente interessato. Oggi, con queste parole l’INPS boccia le critiche sulla gestione degli immobili.

Beni immobiliari dismessi

La replica dell’INPS specifica che alcuni immobili attribuiti dalla trasmissione televisiva all’Ente, non risulterebbero più di proprietà dello stesso. In particolare, il comunicato odierno informa che alcuni immobili citati sono oggi nelle disponibilità del fondo immobiliare i-3 Silver. Si tratta della ex colonia Alberoni di Venezia, di Villa Pullè a Verona, dell’ex convitto femminile di Spoleto e l’ex colonia di Lerici. Oltre alle proprietà di Fano e Giulianova, un tempo adibite a residenze per vacanze sull’Adriatico. Inoltre, in merito all’ex colonia montana di Monteluco di Spoleto, l’Ente previdenziale contesta le immagini trasmesse. Secondo il dott. De Felice, il programma avrebbe mostrato immagini datate e non rispondenti alle attuali condizioni dello stabile. L’INPS specifica, infatti, che la proprietà umbra ha recentemente beneficiato di lavori di pulizia e bonifica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

Con queste parole l’INPS boccia le critiche sulla gestione degli immobili

Oltre a puntualizzare quanto riportato nei paragrafi precedenti in merito alla proprietà e allo stato di conservazione del patrimonio immobiliare, l’INPS controbatte. Secondo il comunicato odierno, l’Ente è impegnato da anni nella dismissione di immobili non strategici nell’ottica di una corretta gestione dei propri asset. Insomma, l’INPS in un comunicato replica alla trasmissione televisiva “Fuori dal coro” fornendo chiarimenti e ribadendo il proprio corretto operato. In conclusione, secondo l’Ente, la ricostruzione trasmetta da Mediaset sarebbe scorretta e fuorviante. Per questi motivi ha emesso la nota che abbiamo riportato nel presente articolo.