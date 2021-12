È appena iniziato dicembre e, tra una decorazione e l’altra, bisogna anche cominciare a pensare ai regali di Natale. Il Black Friday si è appena concluso e molti avranno sicuramente approfittato per fare degli acquisti intelligenti e anticiparsi il pensiero.

Una delle cose più difficili da fare e trovare il regalo giusto per un uomo. Che sia un papà, un marito o un fidanzato, potrebbe succedere di cadere sempre nei soliti regali triti e ritriti. Quante cravatte ci si è trovati a regalare? Quanti portafogli o profumi?

È il momento di dire basta alla banalità e di organizzare una lista degli acquisti degna di questo nome: con queste originali idee regalo per uomo sarà facilissimo fare una splendida figura a Natale.

Tutti gli acquisti possono tranquillamente essere effettuati online, ricorrendo a siti come Amazon o simili. Ricordiamo ai Lettori di affidarsi, in ogni caso, solo a siti di comprovata reputazione.

Pensieri ricercati e mai più banali

Un grande classico da regalare a un uomo è il rasoio elettrico. Nella scelta di questo gadget, però, si può essere molto più originali della solita macchinetta da barbiere. Spulciando un po’ Amazon è possibile trovare dei regolabarba a prezzo intelligente, che abbiano tante funzioni e accessori. Un vero studio di bellezza per lui nel palmo della sua mano. Meglio acquistare, quando possibile, un dispositivo di marca.

Restando sul tema, perché non abbinare al regolabarba anche un bel kit per la cura della stessa? Oggi la barba lunga è tornata di moda, e molte celebrità la portano curata e in perfetto ordine.

Con gli strumenti giusti è possibile ottenere lo stesso effetto anche in casa: ci sono degli ottimi set che comprendono, di norma, olio e balsamo, un pettine in legno, un paio di forbici professionali utili anche per i baffi, spazzola, rasoio e quant’altro per una barba degna di un re.

Idea per i fidanzati un po’ nerd che però piacerà a tantissimi: un bel videogioco sportivo, magari il titolo del momento da giocare sulla propria console preferita.

Perché non abbinare anche un bel paio di cuffie da gaming? Sarà sicuramente un doppio regalo gradito che dimostrerà quando si tiene anche agli spazi personali della persona cara.

L’uomo che tiene particolarmente allo stile e alla moda apprezzerà in particolare quest’idea: un orologio come quello pubblicizzato da tanti influencer sui social network. Si tratta di un modello piuttosto classico, con cassa in acciaio, quadrante e cinturino neri. Sofisticato, ricercato, di qualità e a un prezzo accessibile.

Infine, un’idea perfetta per gli amanti dei cinefumetti Marvel che trasformerà un regalo classico in qualcosa di unico: su Amazon è facilissimo trovare dei gemelli in ottone smaltato che richiamano nella forma e nei colori i simboli di famosi supereroi come Capitan America. Perfino la più rigorosa delle camice smetterà di essere noiosa.