La casa è il rifugio di ciascuno di noi. Ognuno si sente protetto e al sicuro. Non c’è niente di meglio che ritrovare la pace domestica dopo una giornata lunga e faticosa.

Si trascorre davvero molto tempo a casa. Soprattutto ultimamente a causa delle restrizioni per il contenimento del Covid 19. Per fortuna oggi ci stiamo avviando alla risoluzione dello stato pandemico. La nostra dimora, però, continua ad avere una importanza capitale.

Avere una casa grande è il sogno di molti. La cosa più importante è razionalizzare lo spazio che si ha a disposizione. Non c’è bisogno di abitare a Buckingham Palace per sentirsi tranquilli, sereni e a proprio agio.

Esistono, inoltre, dei piccoli accorgimenti che ci possono venire in soccorso.

Con queste idee geniali, semplici e ingegnose possiamo rendere la nostra casa più spaziosa e accogliente.

Il soggiorno dei propri sogni senza spendere troppo

In un altro articolo si è visto come arredare il soggiorno dei propri sogni in maniera facile.

Innanzitutto, bisogna pensare che questa parte della casa riflette la propria personalità. È indispensabile variare l’arredo in base alle stagioni laddove ci sia la possibilità.

Il soggiorno deve essere conviviale e glamour allo stesso tempo.

Un’altra mossa furba è utilizzare delle luci calde che danno l’idea di accoglienza e riserbo.

Ma per quanto riguarda lo spazio? È possibile ricavare un ambiente il più possibile arioso e confortevole? Lo si può fare disponendo solo di pochi metri quadri?

Alcune mosse davvero astute per guadagnare spazio

Seguendo questi consigli di sicuro si avranno risultati fantastici.

In primo luogo, bisogna utilizzare dei mobili a scomparsa. Essi si possono estrarre all’occorrenza. Quando non si usano si possono chiudere o riporre e rendere l’ambiente più abitabile.

Arredi multifunzione possono fare al caso nostro. Si pensi ad un divano letto.

Lo spazio al di sotto di una scala si può adoperare come ripostiglio o come cassettiera.

Un’ottima idea, infine, è creare delle mensole intorno alle porte per riporre libri e oggetti vari.