Dire che sono i migliori amici dell’uomo è fin troppo scontato. I cani, con il loro affetto incondizionato e i loro musi buffi e teneri colorano la vita di chi li accudisce.

Senza dubbio, tutti gli animali d’affezione regalano emozioni uniche. Tuttavia, l’amato Fido comunica con noi più esplicitamente e questo rende ancora più speciale il rapporto tra l’uomo e l’animale.

Questi amici a quattro zampe sono entrati, ormai di diritto, nel nucleo familiare di chi sceglie di adottarli. Convivere con il cane è senz’altro un’esperienza di crescita personale sia da un punto di vista di responsabilità sia anche da un punto di vista affettivo.

Eppure, l’errore che sempre più spesso si commette è quello di immaginarli fin troppo come membri di famiglia.

Il cane è pur sempre un animale, con esigenze, istinti e caratteristiche che non possono essere semplicemente mescolate con quelle degli uomini.

Da questo concetto parte l’appello di molti esperti veterinari che con il passare del tempo hanno visto l’aumento di alcune abitudini errate che danneggiano lo stile di vita naturale del cane, al punto tale da provocarne una morte precoce.

Con queste azioni quotidiane accorciamo la vita del nostro cane, lo denunciano gli esperti

Inconsapevolmente, sono molte le azioni errate che si commettono mentre ci si prende cura della simpatica palla di pelo.

Viziare il cane con il cibo, ad esempio, e portarlo ad sovrappeso è tra le azioni più comuni.

Soddisfatti, lo presentiamo ad amici e parenti pensando che, il fatto che sia “pienotto”, faccia trasparire la cura quotidiana che abbiamo nei suoi confronti. Niente di più sbagliato! Insorgono i veterinari.

La verità è che anche pochi chilogrammi di peso in più riescono a ridurre drasticamente la qualità e la durata della vita del cane.

Concedere gli avanti di cibo

Fido fa parte della famiglia ma non deve condividere con essa il momento del pranzo e della cena. Chi ha un cane sa bene quanto sia difficile non cedere a due occhioni languidi che fissano e chiedono qualche avanzo.

Ebbene, è opportuno sapere che l’apparato digestivo del cane è molto più delicato di quello umano e che sottovalutare la pericolosità degli avanzi è una scelta errata che nuocerà alla sua salute.

Fumo

Generalmente, dal fumo passivo si tende a tutelare i bambini o le donne in gravidanza. E al cane chi ci pensa?

Il fumo passivo è nocivo per il nostro Fido, tanto quanto lo è per gli umani. Inoltre, anche la vicinanza con la sigaretta elettronica potrebbe sviluppare patologie respiratorie e tumore ai polmoni.

Limitarsi solo all’uscita per i bisognini

Certo, in piena pandemia è difficile concedersi del tempo al parco con il cane, eppure la passeggiata è fondamentale per la salute del nostro cane.

Uscire e passeggiare servirà a Fido, non solo a socializzare e svagarsi, ma anche ad avere più stimoli fisici e intellettivi necessari per vivere più a lungo. Ed ecco svelato perché con queste azioni quotidiane accorciamo la vita del nostro cane, lo denunciano gli esperti.

Approfondimento

Non si moltiplica per sette, ecco il vero metodo per contare l’età del cane secondo la scienza