La nostra vita è spesso caotica. Lavoro, scuola, sport, passioni, vita sociale, sono tantissime le cose che dobbiamo bilanciare. E non sempre è facile, anzi spesso ci troviamo sopraffatti dallo stress e ci sembra difficile poterne uscire.

E dunque bisognerebbe mettere ordine tra i nostri impegni, così da organizzarsi meglio e con meno stress, e possibilmente farlo in fretta. Oggi consigliamo come farlo grazie al proprio smarphone: con queste app si ritrovano benessere e produttività in pochi giorni.

Sleep Cycle

La prima app si basa su un’utile intuizione. Il nostro sonno è composto da cicli che vanno dal sonno leggero al profondo, e poi di nuovo al leggero, e via così. Quindi può darsi che la nostra sveglia non suoni al momento giusto, ma ci disturbi proprio in un momento di sonno profondo. Se questo succede ci alziamo confusi e di cattivo umore.

Sleep Cycle ovvia a questo problema monitorando tramite analisi audio il nostro sonno, per capire quando siamo in sonno profondo e quando nel leggero. Noi impostiamo la sveglia, e l’app non suonerà sempre all’ora stabilita, ma qualche minuto prima (o dopo) per assicurarsi di svegliarci quando siamo in sonno leggero. E così la mattina può iniziare in modo molto migliore.

Headspace

Headspace è una delle più celebri app di meditazione, che cerca di avvicinare le persone alla pratica della mindfulness. Essa contiene un gran numero di esercizi sia per principianti che per esperti, oltre che a video informativi su come utilizzare questa pratica per migliorare la propria vita di tutti i giorni.

Fabolous

Quest’app permette di ottenere rapidamente sane abitudini che ci permettono di stare meglio. Presenta un menù nel quale possiamo aggiungere un’abitudine che vogliamo ottenere, e poi lei ci guiderà ogni giorno per rispettarla. Ci ricorderà ad esempio di fare stretching la mattina, o di andare a fare una corsa dopo lavoro. E perchè no, ci ricorda di meditare con Headspace.

In definitiva, con queste app si ritrovano benessere e produttività in pochi giorni. Consigliamo di provarle in sinergia per risultati ancora migliori.