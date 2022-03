Spesso è frustrante avere un problema con un’Amministrazione Pubblica e non riuscire a contattare un funzionario o un responsabile per avere chiarimenti. A causa della pandemia le difficoltà comunicative sono aumentate perché non era più possibile recarsi presso gli uffici pubblici in presenza. Tutto funzionava tramite mail. Oggi con la progressiva uscita dall’emergenza, che stiamo fortunatamente riscontrando, gli uffici pubblici hanno parzialmente riaperto, anche se su prenotazione.

La possibilità di parlare delle proprie esigenze con un funzionario o un responsabile, quando viene attivato un procedimento amministrativo che ci riguarda, è un diritto davvero importante. È previsto, in via generale, dalla Legge 241 del 1990. In questo caso gli uffici pubblici per ogni procedimento che avviano devono identificare un responsabile. Oltre a questo la legge gli impone di fornirne il nome al privato interessato dal procedimento per dargli la possibilità di instaurare una relazione collaborativa con il dipendente pubblico.

La novità in arrivo

Le Amministrazioni Pubbliche hanno, in ogni caso, un certo margine di manovra per gestire i rapporti con i privati. E possono, di loro iniziativa, attivare strumenti nuovi che facilitino il dialogo con gli utenti dei loro servizi. In particolare, con questa utilissima novità possiamo contattare e comunicare con l’Agenzia delle Entrate in maniera rapida e tramite una procedura online.

Più nello specifico dal 28 febbraio 2022 è attivo il servizio di videochiamata per dialogare in diretta con i funzionari dell’Agenzia. L’Ente darà assistenza, attraverso la video chiamata, su vari servizi come rimborsi, dichiarazione dei redditi, contratti di locazione, tessera sanitaria. Si potrà accedere alla videochiamata tramite computer, tablet o anche smartphone.

Con questa utilissima novità possiamo contattare e comunicare velocemente e senza file con l’Agenzia delle Entrate

Non sarà più necessario, allora, recarsi fisicamente all’Agenzia per parlare faccia a faccia con un funzionario. Non saremo nemmeno costretti ad attendere lunghe code. Prenotare la videochiamata è piuttosto semplice. È sufficiente utilizzare il servizio dell’Agenzia delle entrare attivo online. Occorre partire dalla Home del loro sito, Contatti e assistenza e Prenota un appuntamento. Lo stesso si può fare dall’App Agenzia Entrate.

Si può selezionare l’argomento per cui si necessita di aiuto e confronto, la data e l’ora dell’appuntamento. Anche gli stessi uffici dell’Agenzia potranno chiedere al privato un appuntamento in videochiamata, quando necessario per sbrigare una pratica in maniera più semplice e rapida. Le videochiamate si svolgeranno nel rispetto dell’Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata da Agenzia delle Entrate. Questo per rispettare la normativa interna ed europea in materia di privacy.