Per gli amanti dei dolci semplici ma gustosi, dei dessert che non eccedono in sapori ed ingredienti ma che soddisfano il palato, ecco una ricetta che può tornare utile.

Più volte la rubrica di cucina targata ProiezionidiBorsa ha dato vita a piatti unici e molto facili da realizzare. Questa sera, la Redazione vuole proporre ai suoi Lettori una ricetta non di certo inedita ma che saprà coniugare perfettamente la velocità, il gusto e la genuinità. Economica e velocissima, questa torta alle mele merita di essere assaporata e condivisa con amici e parenti.

Ingredienti

4 uova;

120 g di farina tipo 00;

120 g di biscotti secchi;

2 mele, preferibilmente “Golden”;

2 pere;

120 g di zucchero semolato, più altri 2/3 cucchiai;

80 g di noci sgusciate;

limone;

1 pizzico di cannella.

Con questa torta speciale alle mele anche i meno esperti faranno un figurone. Procedimento

Innanzitutto, lavare, sbucciare e tagliare a pezzetti sia le mele che le pere ed inserirle in una ciotola. Aggiungere il succo di un limone e la sua buccia grattugiata. Mescolare ed aggiungere anche lo zucchero (2 massimo 3 cucchiai). Tritare le noci e incorporarle al composto. Insaporire con un pizzico di cannella. Successivamente, in un’altra ciotola lavorare le uova con lo zucchero, fin quando la consistenza non diventerà spumosa. Setacciare la farina ed incorporarla al composto.

Tritare i biscotti secchi. Prendere una tortiera imburrata e sistemare i biscotti secchi in polvere sul fondo. Livellare e compattare bene con un cucchiaio. Versare il composto di frutta, cercando di evitare le parti più liquide. Infine, ricoprire con l’altro impasto. Livellare sempre con cucchiaio cuocere a forno statico ad una temperatura di 180° per circa 40 minuti. Una volta cotta, la torta sarà pronta per stupire gli ospiti con il suo ripieno succoso ed un letto di biscotti.

