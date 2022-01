Se è vero che il dolce è importante perché chiude il pasto, l’antipasto è il biglietto da visita di un menu perfetto. Per questo motivo bisogna studiare attentamente la portata che apre un pranzo o una cena. Un modo golosissimo e sfizioso di dare la giusta impronta a un menu può essere la preparazione di una deliziosa torta farcita.

Per il ripieno esistono veramente un mare di possibilità. Ma, di sicuro, con questa torta salata di pasta sfoglia, broccoli e salsiccia il pranzo ha l’oro in bocca. Ecco, dunque, cosa occorre per prepararla e i passaggi da seguire per un risultato perfetto.

Gli ingredienti necessari per preparare questa delizia farcita (dosi per uno stampo da 26 centimetri)

un rotolo di pasta sfoglia;

mezzo chilogrammo di broccoli;

300 grammi di salsiccia dolce o piccante a piacere;

un etto e mezzo di scamorza affumicata;

uno spicchio di aglio;

un peperoncino;

vino bianco q.b.;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe a piacere.

Solo 20 minuti di cottura per una ricetta carica di gusto

Bisognerà iniziare pulendo e tagliando il broccolo in piccole cimette. Poi, occorrerà bollirle in acqua per una decina di minuti circa.

A parte, scaldare l’olio in una padella e aggiungere anche lo spicchio di aglio e il peperoncino. Quindi, eliminare le cimette di broccolo dall’acqua, tamponare l’acqua in eccesso e lasciare insaporire in padella con il soffritto appena preparato.

Aggiungere anche la salsiccia, privandola dell’intestino e sbriciolando l’interno direttamente nella padella con i broccoli. Quando la salsiccia comincerà a imbrunire leggermente, sfumare con il vino bianco e aggiustare di sale e di pepe.

E con questa torta salata di pasta sfoglia, broccoli e salsiccia il pranzo ha l’oro in bocca

Rivestire una teglia con della carta forno, srotolare il rotolo di sfoglia e adagiarlo sulla teglia. Con i lembi di una forchetta, praticare qualche piccolo foro per la fuoriuscita di aria e umidità, che provocherebbero la formazione di liquidi di cottura.

Adagiare sopra il composto di broccoli e salsiccia, distribuendolo accuratamente. Tagliare la scamorza affumicata in piccoli cubetti e distribuirli sul ripieno di broccoli e salsiccia in modo uniforme.

Piegare il bordo della sfoglia verso l’interno, per creare un cordolo d’impasto e schiacciare leggermente con i lembi di una forchetta per creare un decoro. A piacere, è possibile spennellare il bordo con del latte.

Cuocere tutto in forno a 180 gradi preriscaldato per una ventina di minuti. Servire la torta solo una volta tiepida.

Approfondimento

I migliori modi di cucinare le alici senza friggere e un trucchetto per togliere l’amaro.