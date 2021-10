Non a caso il detto è “dulcis in fundo”, cioè che il “dolce viene in fondo” o più propriamente “il bello viene alla fine”. Come per tutte le cose, si cerca di lasciarsi sempre il meglio per ultimo in modo tale da gustarcelo di più. Ed è proprio per questo che con questa torta al cioccolato e nocciole di facile preparazione lasceremo tutti con l’acquolina in bocca.

Servire come ultima portata un dolce del genere, non solo i nostri invitati rimarranno a bocca aperta, ma se lo gusteranno fino all’ultima cucchiaiata. Vediamo, ora, come preparare questa delizia.

Cosa ci serve (ricetta per 4 persone)

175 gr di zucchero;

125 gr di cioccolato al latte;

50 gr di cioccolato fondente;

65 gr di burro;

45 gr di farina;

45 gr di fecola di patate;

25 gr di nocciole tostate;

4 uova grandi;

1 cucchiaio di miele;

½ bustina di vanillina;

½ bicchierino di cognac;

1 bicchierino di maraschino;

Il procedimento per questa deliziosa torta è molto semplice.

In una pentolina mettere un cucchiaio di zucchero, farlo sciogliere a fuoco basso e unire le nocciole. Mescolare il tutto fino a farlo caramellare ed inserire in un mortaio pestando fino ad ottenere una pasta omogenea senza grumi.

Sbattere in un pentolino 3 uova intere, 1 tuorlo e 125 grammi di zucchero fino ad ottenere una spuma. Mettere il pentolino con il composto a cuocere a bagnomaria per pochi minuti mescolando. Continuando a mescolare, togliere il recipiente dal fuoco e aggiungere il miele continuando a sbattere fino a completo raffreddamento.

Grattugiare il cioccolato fondente e scioglierlo in un pentolino con il burro, la vanillina e la pasta di nocciole precedentemente preparata. Dopodiché, metterlo a bagnomaria fino completo scioglimento.

Una volta sciolto, unire il cognac e il maraschino continuando a mescolare. Unire la fecola di patate e la farina setacciandole e incorporandole delicatamente alle uova. Aggiungere il cioccolato al latte e la pasta di nocciole, mescolare il tutto per farlo amalgamare ed infine rovesciarlo in uno stampo per torte precedentemente imburrato e infarinato.

Preriscaldare il forno e cuocere il dolce a 90 gradi per 50 minuti. Un consiglio, ancora più ghiotto, servire la torta con una cucchiaiata di gelato alla vaniglia, nocciola, panna o crema al suo apice.