Un fine pasto dolce è il modo migliore di concludere un’ottima cena o un delizioso pranzo. Non sempre gusto e calorie viaggiano sullo stesso binario. Per questo motivo la Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa intende fornire ai Lettori un modo per combinare le due cose. Perché con questa squisita torta caprese leggera e con sole 80 calorie per fetta nessuno avrà più inutili sensi di colpa o paura d’ingrassare. Ecco come prepararla in pochi minuti.

Ingredienti per la torta caprese light

2 uova medie;

100 grammi di farina integrale;

60 grammi di miele circa;

75 grammi di cioccolato fondente;

40 grammi di cacao;

40 grammi di mandorle;

100 grammi di yogurt greco.

Procedimento per la preparazione della torta

Con questa squisita torta caprese leggera e con sole 80 calorie per fetta nessuno avrà più inutili sensi di colpa o paura d’ingrassare. Per prepararla iniziare a preriscaldare il forno a 180 gradi. Poi separare tuorli e albumi in due boule da cucina. Sciogliere il cioccolato a bagnomaria sul fuoco e lasciare leggermente raffreddare.

Montare gli albumi a neve e mescolare i tuorli con il miele con una frusta da cucina. A questo punto occorrerà aggiungere il cacao e la farina setacciati poco per volta ai tuorli, sempre mescolando con la frusta. Mescolare anche lo yogurt greco cercando d’incorporare quanta più aria possibile.

Aggiunta del cioccolato e cottura in forno

Una volta mescolati tutti questi ingredienti occorrerà aggiungere il cioccolato fuso appena intiepidito. Versare a filo e continuare a mescolare con la frusta. Tritare le mandorle (possibilmente senza pellicina) in una polvere non troppo fine e aggiungerla al resto del composto. L’ultimo passaggio consiste nell’incorporare anche gli albumi montati a neve. Per questa operazione consigliamo di usare un lecca-bordi che aiuterà a mescolare bene gli ingredienti e a incorporare tanta aria.

Questo è il momento di cuocere la torta in forno ventilato a 180 gradi. Cuocere per circa 30 minuti e sfornare dopo aver effettuato la prova con lo stuzzicadenti. Questa torta ha all’incirca 80 calorie per fetta ed è ottima per una colazione sana magari da gustare in giardino.

