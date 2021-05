Per più di un anno ci sono state forti limitazioni alla mobilità. A causa del Covid 19 lo spostamento fra regioni era proibito. Per molto tempo siamo stati addirittura barricati nelle quattro mura domestiche. Per fortuna è possibile vivere una vita felice e soddisfacente senza uscire di casa.

Adesso, per fortuna, si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. È tornata la zona gialla. Bar e ristoranti stanno avendo una boccata di ossigeno. Si preannuncia un’estate quasi normale. A breve si tornerà a viaggiare senza paura.

Ritornano, tuttavia, i soliti problemi legati al trasporto.

Per fortuna con questa soluzione semplice e ingegnosa possiamo risparmiare un bel po’ di soldi quando viaggiamo.

Treno, aereo e mobilità sostenibile

Oggi si parla molto di mobilità sostenibile. Si cerca, infatti, di disincentivare l’uso smodato di automobili. Autobus green, biciclette e monopattini elettrici sono un’ottima alternativa. Ma quali sono i mezzi più utilizzati per viaggiare?

Di sicuro per trasferte lunghe si preferisce il treno o l’aereo. Si tratta di soluzioni sicure e agevoli. Ma sono davvero le più convenienti?

Per fortuna ci sono diverse novità nel settore dei trasporti. Basti pensare al bike sharing. Per chi è affezionato al volante del proprio autoveicolo, però, non tutto è perduto.

Nelle prossime righe si prenderà in esame proprio tale argomento.

Risparmiare con il car pooling

Il car pooling consiste sostanzialmente nella condivisione di una macchina. Si tratta di un veicolo privato che, però, non viene utilizzato dal singolo bensì da un gruppo di persone.

Esistono diverse associazioni e siti che incentivano questo tipo di mobilità. Il più famoso è BlaBlaCar. Si può utilizzare il convetturaggio anche in maniera privata. Semplicemente si reclutano delle persone disposte a fare un viaggio insieme a noi. Naturalmente condividendo i costi e risparmiando un bel po’ di soldi.

Così si riducono il traffico e l’inquinamento oltre che i costi. Senza contare la grande opportunità di socializzare e conoscere nuove persone ogni giorno.

Tutti ottimi motivi per usare il car pooling quest’estate.