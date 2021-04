Quante volte ci è capitato di voler fare un regalo originale ma di non avere idee per qualcosa di particolare? Beh con questa semplice e geniale idea creeremo regali unici ed economici, sfruttando la resina epossidica e un po’ di creatività.

Grazie a questa facile tecnica fai da te potremo non soltanto creare ciondoli, collane, spille o braccialetti, ma arricchirli con meravigliosi fiori secchi. L’importante è usare resine di buona qualità, che non siano tossiche e che non formino troppe bolle, per un risultato perfetto.

Il principio è quello della vetrificazione ottenuta tramite la resina epossidica trasparente. In questo modo una volta scelto il nostro fiore preferito potremo cristallizzarlo per sempre nella resina.

È importante sottolineare che dall’inizio alla fine della lavorazione dobbiamo tenere guanti e mascherina, e assicurarci di essere in un luogo ben ventilato.

Per prima cosa occupiamoci dei fiori che vogliamo incorporare nella nostra creazione. Possiamo seccarli lasciandoli all’aperto in un posto ben ventilato e non esposto direttamente alla luce, oppure usare il metodo classico, e tenerli tra le pagine di un libro e pressandoli.

A questo punto dobbiamo preparare uno stampo del gioiello che vogliamo creare, a seconda del tipo di monile che abbiamo in mente. All’interno dello stampo dovremo mettere il fiore (o i fiori) che abbiamo seccato. A questo punto coliamo la resina molto lentamente, facendo in modo che eventuali bolle d’aria abbiano il tempo di sparire. Se questo non succede, usiamo uno stuzzicadenti per eliminarle.

Il tocco finale

Se stiamo creando un pendaglio, è questo il momento di inserire il punto di attacco. Nelle prossime ore infatti la resina si indurirà, e se abbiamo fatto un buon lavoro diventerà dura e trasparente, trasformandosi in un vero gioiello.

Una volta che la resina è indurita possiamo procedere a scegliere una catenella del giusto colore, ed ecco fatto. Il regalo è pronto!