Tra le verdure più versatili a disposizione in cucina ci sono sicuramente i fagiolini, che possono diventare protagonisti dei piatti più svariati, dai contorni, alle minestre, persino alla pasta (ecco la ricetta della pasta con patate, fagiolini e pesto).

I fagiolini sono anche ricchissimi di fibra, indispensabile per il corretto funzionamento del nostro intestino, e di vitamine, specialmente le vitamine A, C e K.

Purtroppo però, alcuni proprio non riescono a sopportare il loro sapore, e di solito i più schizzinosi sono i bambini. Spesso è difficile convincerli ad assaggiare le verdure, specialmente quelle dal sapore un po’ pungente come appunto i fagiolini. Ma niente paura, esiste una soluzione. Possiamo trasformare i fagiolini in un piatto curioso e appetitoso, che tutti i commensali adoreranno. Con questa ricetta è garantito che i fagiolini piaceranno anche ai bambini più schizzinosi.

Ingredienti per 4 persone

a) quattro manciate di fagiolini lavati e spuntati

b) farina 00 per impanare

c) uno spicchio di aglio

d) olio di semi

e) sale q.b.

f) pepe q.b.

La ricetta è semplicissima: si tratta di fare i fagiolini impanati con la farina e passati in padella. Ecco come procedere. Dopo aver lavato e spuntato i fagiolini, facciamo una prima cottura. Possiamo farli bollire per qualche minuto, oppure cuocerli al vapore o al microonde. La cottura al vapore è da preferire, in quanto produrrà dei fagiolini meno umidi.

Una volta morbidi, passiamo i fagiolini in abbondante farina, in modo da ‘impanarli’ per bene. In una padella capiente e antiaderente, scaldiamo un filo di olio di semi. Quando l’olio è caldo, aggiungiamo uno spicchio di aglio e facciamolo rosolare un po’, per insaporire l’olio di cottura. Poi aggiungiamo i fagiolini. Facciamoli cuocere a fiamma viva fino a quando non si formerà una crosticina dorata sulla loro superficie. Poi saliamo e pepiamo a piacere. Serviamo ben caldi. Garantito che tutti commensali ameranno questo ottimo contorno. Buon appetito!