Noi italiani abbiamo la fortuna di venire da un Paese in cui i prodotti di alta qualità non mancano. Abbiamo certamente delle glorie nazionali che sono eccellenti ma costose, come il culatello o il tartufo bianco d’Alba, ad esempio.

Tuttavia, nel nostro Paese troviamo anche tantissimi prodotti sani, genuini e con un costo relativamente limitato. Possiamo creare delle ricette davvero sfiziose che soddisfano anche i palati più esigenti, usando per bene gli ingredienti che la nostra natura ci offre.

Già la pasta di per sé costa poco e, se l’associamo a prodotti ugualmente poco costosi, riusciamo a creare dei piatti gourmet risparmiando. Infatti, con questa pasta alle patate e salsiccia faremo felici tutti spendendo pochissimi soldi.

Ingredienti

500 grammi di patate;

150 grammi di Parmigiano o Pecorino;

acqua di cottura della pasta;

una cipolla, meglio se di Tropea;

4 salsicce;

olio extra vergine di oliva;

prezzemolo;

sale.

Preparazione

Per questa pasta dovremmo cercare di evitare di avere dei pezzi di patata nel piatto. La consistenza della pasta non si sposa a meraviglia con la consistenza delle patate al forno o fritte o bollite e dunque dobbiamo trovare una soluzione alternativa.

I grandi chef risolvono questo problema cucinando una crema di patate che sarà la vera e propria base del piatto. Per farla dobbiamo pelare le patate, lavarle per bene e farle bollire per almeno venti minuti.

Nel frattempo, mettiamo in una ciotola l’olio extra vergine di oliva, il Parmigiano e il pecorino e il sale. Frulliamo il tutto con l’aiuto di un po’ d’acqua di cottura delle patate.

A questo punto aggiungiamo anche le patate nel frullatore e lo azioniamo.

In una padella facciamo saltare la nostra salsiccia in un soffritto di cipolle e d’olio extra vergine di oliva. Se vogliamo un sugo più facile da gestire, possiamo pelare le salsicce prima di metterle in padella.

Versiamo la pasta corta che preferiamo in acqua bollente e un minuto prima della fine della loro cottura le facciamo saltare nella padella delle salsicce.

Uniamo il tutto con la crema di patate e, se vediamo che la salsa è troppo densa, mettiamo un po’ di acqua di cottura nella padella. Il piatto è pronto, buon appetito.

