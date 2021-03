Prendere la patente è un passo importante nella vita ma soprattutto nell’indipendenza di un giovane. È uno step che rappresenta l’ingresso nel mondo degli adulti.

Avere la patente, però, significa, specialmente per i neopatentati, di cominciare ad affrontare tantissimi sentimenti. Fra questi vi sono la paura, l’angoscia, lo stress e le disattenzioni o spiacevoli inconvenienti come i primi banali incidenti.

Per questo è importante conoscere il modo per come gestire tutto ciò e con questa particolare guida i principianti sapranno come guidare bene in città. Guidare in un centro urbano può mettere tranquillità in alcuni poiché non ci si sente soli ma circondato da altre persone e macchine.

Altri, invece, possono essere più tesi visto che la giungla dei guidatori porta ad affrontare automobilisti arrabbiati e indisciplinati. Per questo il primo suggerimento è quello di tenere gli occhi sempre ben aperti avere buon senso ma soprattutto cautela ed attenzione.

L’attenzione in città va amplificata

Spesso può capitare di cedere nelle provocazioni di guidatori molto nervosi per questo è meglio mantenere i nervi saldi. Con questa particolare guida i principianti sapranno come guidare bene in città ad una condizione però.

Cioè amplificando l’attenzione che può permettere di percepire ogni pericolo. Inoltre, utile suggerimento è quello di avere il piede leggero e non pesante in modo da non superare i limiti di 50-70km/h di velocità consentita nei centri urbani.

I rischi di guidare in città

Fra i rischi di guidare in città ci sono gli incroci, situazioni di partenze in salita, cambi repentini di marcia, rotonde e precedenze. Non bisogna dimenticare anche i pedoni che appaiono dal nulla e all’improvviso senza contare i motocicli che tagliano la strada quando meno uno se l’aspetta.

Tutto questo fa capire come la guida sia abbastanza frenetica ma il trucco è affrontarla con tanta disinvoltura. Bisogna sempre tenere a mente che non ci si deve fare dominare dal traffico e soprattutto una volta impratichiti si potranno compiere viaggi lunghi verso le mete più disparate.