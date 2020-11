In un certo senso portare la mascherina quasi tutto il giorno ci permette di proteggere il viso anche dal freddo e dal gelo del generale inverno. Non che sia una grande consolazione, viste le tribolazioni che stiamo sopportando. Però se ci sforziamo di guardare il bicchiere mezzo pieno, allora anche la mascherina, assieme a guanti, sciarpa e cappellino ci difende dalle intemperie. La nostra pelle però, soprattutto se non siamo più dei bambini, rimane comunque sempre esposta allo smog e agli agenti atmosferici. Riempirla quotidianamente di creme è sicuramente un palliativo, ma non una soluzione. Con questa maschera viso incredibilmente economica e protettiva vinciamo il derby col freddo e col gelo invernale, seguendo la ricetta dei nostri Esperti.

Ingredienti naturali

Per realizzare questa maschera, che andrà a colpire i grassi e le tossine in eccesso del nostro derma, utilizzeremo solo ingredienti naturali:

Può in effetti assomigliare più a una ricetta culinaria che a una maschera di bellezza, ma gli ingredienti di questi tre alimenti, ricchi di vitamine, andranno a pulire e disinfettare il nostro derma. Una pelle tonificata, idratata e purificata è una pelle che di conseguenza riesce ad affrontare meglio gli attacchi del freddo. Con questa maschera viso incredibilmente economica e protettiva vinciamo il derby col freddo e col gelo invernale, senza nemmeno spendere cifre importanti in cosmetica.

La realizzazione

Veloce, semplice e concreta. Sono i tre aggettivi che definiscono e caratterizzano questa maschera naturale, che nasce dagli insegnamenti delle nostre nonne, ma non vuole assolutamente sostituirsi ai grandi marchi della cosmetica. Una maschera che semplicemente trae beneficio dalle vitamine e dai nutrienti di questi tre alimenti. Per prepararla basterà semplicemente:

prendere una ciotola e mescolare una decina di gocce di limone, o di estratto concentrato a un cucchiaio di miele e a un cucchiaino di cannella;

mescoliamo per bene il nostro composto e spalmiamolo per bene sulla nostra pelle;

lasciamo riposare per una mezz’oretta;

risciacquiamo con acqua tiepida e completiamo l’opera, applicando sul viso una crema idratante, possibilmente dagli estratti naturali.

