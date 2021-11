Disney decide di festeggiare il secondo compleanno della sua piattaforma streaming con un’offerta straordinaria. In occasione del Disney+ Day del 12 novembre sarà possibile attivare il servizio a soli 1,99 euro per il primo mese.

Ormai le piattaforme streaming hanno raggiunto un successo planetario. Un catalogo ricco di film, documentari e cartoni animati da godersi ogni giorno. Dopo Netflix e Amazon Prime Video, anche la Disney fa il suo ingresso nel Mondo digitale nel 2019.

Con questa incredibile promozione di Disney+ possiamo vedere i nostri film preferiti a soli 1,99 euro

Sulla piattaforma Disney+ è possibile guardare non solo i famosi classici Disney, ma anche produzioni della Pixar. Per non parlare di tutti i prodotti della Marvel e di Star Wars, tutti i film e telefilm su un solo catalogo.

Il costo dell’abbonamento mensile è di 8,99 euro, ma è possibile acquistare l’abbonamento annuale a 89,90 euro. L’offerta del Disney+ Day è valida fino al 14 novembre per tutti i maggiorenni che non possiedono un abbonamento attivo. Una volta scaduto il mese in offerta a 1,99 euro il rinnovo dell’abbonamento è automatico al costo di 8,99 euro. Però è possibile disdirlo quando vogliamo semplicemente accedendo al nostro profilo.

Con questa offerta Disney prova ad incrementare ulteriormente il numero di abbonati. Mossa strategica già preceduta dall’aggiunta del canale Star il 23 febbraio di quest’anno. Uno dei vantaggi di Disney+ è sicuramente la possibilità di utilizzare fino a 4 dispositivi contemporaneamente. Abbiamo già parlato delle serie da vedere su Disney Plus che gli appassionati non possono assolutamente perdersi. Ma sul sito ufficiale Disney+ inoltre annuncia che a partire dal 12 novembre saranno disponibili dei titoli da poco nelle sale. Stiamo parlando di film come Dopesick, Jungle Cruise e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

L’imbarazzo della scelta

La Disney tira fuori gli artigli e ci tenta con le sue tante e variegate offerte. Non ci resta che scegliere la piattaforma tra le tante disponibili (Netflix, Amazon Prime Video) con i contenuti più adatti ai nostri gusti e goderceli sul nostro divano. Un sacchetto di popcorn in mano e ci sentiremo subito catapultati al cinema.

Insomma, con questa incredibile promozione di Disney+ possiamo vedere i nostri film preferiti a soli 1,99 euro. Affrettiamoci e godiamoci il primo mese a questo prezzo incredibile, questa offerta è troppo conveniente per lasciarsela scappare. Basterà andare sul sito di Disney Plus da PC e cliccare su “Abbonati Ora” già da subito. Inserendo la propria mail e seguendo le istruzioni in un attimo potremo accedere a tutti i contenuti.

Approfondimento

Tre film di Natale recenti per fare il pieno di spensieratezza e buoni propositi