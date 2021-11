Vitamine d’inverno a più non posso. Queste sono fondamentali per essere in forza durante il periodo dell’anno freddo e per proteggerci da possibili malanni. Infatti in questo periodo dell’anno molte persone iniziano ad assumere integratori di vitamine, soprattutto della C, per evitare raffreddore, tosse o febbre. Con questa gustosa ricetta facciamo un pieno di vitamine e affrontiamo l’inverno da leoni. Perché non serve per forza assumere le vitamine sotto forma di pasticche, ma possiamo farlo anche tramite una dieta sana.

Molte volte ci soffermiamo su dei cibi pensando che siano i più ricchi di uno specifico elemento, per poi scoprire che non è così. Ad esempio non sono le banane ma è questo l’alimento da mangiare se vogliamo fare il pieno di potassio. Ma di credenze ce ne sono tantissime. Un’altra, legata al cibo ma che non lo riguarda in prima persona, è che mica è il forno ad aumentare le bollette ma questi insospettabili elettrodomestici della cucina.

Vediamo, allora, come preparare una buonissima ratatouille autunnale. Questa infatti, essendo piena di verdure, sarà ricca di vitamine:

mezza zucca;

200 grammi di funghi prataioli;

250 grammi di broccoli;

1 cipolla rossa;

4 spicchi d’aglio;

olio d’oliva;

rosmarino;

timo;

alloro;

salvia;

sale;

pepe.

Preparazione della ratatouille autunnale

Mettiamo subito a scaldare abbondante acqua in una casseruola. Quando l’acqua bolle, allora aggiungiamo la nostra mezza zucca e facciamo cuocere per 10 minuti. Una volta che la zucca è pronta, la scoliamo e tagliamo la polpa a cubi. La zucca si può comprare già pulita e tagliata a metà al supermercato. Non è necessario comprare una zucca intera e tagliarla. Ora mettiamola in una pirofila per il forno.

E a proposito di forno, accendiamolo a 180 gradi. Una volta acceso, possiamo iniziare a lavare i broccoli. Quindi asciughiamoli, tagliamoli e mettiamoli nella pirofila assieme alla zucca a cubi. Ora sbucciamo i funghi, tagliamoli e aggiungiamoli alla solita pirofila. Ora tocca alla cipolla che andrà sbucciata, tagliata e aggiunta alla pirofila. Mettiamo pure i 4 spicchi d’aglio interi, olio e poi i vari aromi. Noi ne abbiamo consigliati alcuni, ma ognuno può aggiungere quelli che preferisce. Mettiamo poi ovviamente sale e pepe.

Copriamo ora la nostra pirofila con un coperchio e mettiamo in forno per un’ora. Se non abbiamo il coperchio, possiamo allora usare la carta forno messa sopra come protezione.

